Kurz bude spolupredsedom organizácie vystupujúcej proti antisemitizmu

Viedeň 9. januára (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa stane spolupredsedom mimovládnej organizácie Európska rada pre toleranciu a zmierenie (ECTR), ktorá sa zasadzuje za tolerovanie zvykov a života židovského obyvateľstva v Európe, vystupuje proti antisemitizmu a proti popieraniu holokaustu. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra APA.



Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) sa už počas svojho obdobia v politike angažoval v spomínanej oblasti, pripomína APA. Ako uviedla jeho strana ÖVP, v novej čestnej funkcii spolupredsedu ECTR bude môcť využiť svoje medzinárodné kontakty.



Kurz bude túto organizáciu viesť po boku bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, ktorý je od roku 2015 jej jediným šéfom.



Do výboru Európskej rady pre toleranciu a zmierenie, ktorú v roku 2008 založil predseda Európskeho židovského kongresu Moše Kantor, patria i ďalší bývalí vrcholoví politici. Funguje ako kontrolné združenie, ktoré jednotlivým vládam a medzinárodným organizáciám dáva rady a praktické odporúčania.



Koncom roku 2021 rakúske médiá informovali, že 35-ročný Kurz, ktorý sa v dôsledku obvinení z korupcie začiatkom decembra stiahol z aktívnej politiky, začne v prvom štvrťroku 2022 pracovať ako globálny stratég v Thiel Capital. Ide o fond, ktorý investuje do veľkých korporácií a sídli v kalifornskom Silicon Valley.



Spomínaný fond založil americký investor Peter Thiel. Ten zbohatol najprv ako spoluzakladateľ a niekdajší šéf platobnej služby PayPal, neskôr sa preslávil ako prvý profesionálny investor, ktorý vložil peniaze do Facebooku. V Silicon Valley ho považujú za veľmi kontroverznú osobu. Je republikánom a otvorene podporoval aj bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.



Sebastian Kurz sa už vo svojich 27 rokoch stal ministrom zahraničných vecí a v 31 rokoch spolkovým kancelárom. Obe jeho obdobia vo funkcii šéfa vlády sa však skončili predčasne: V máji 2019 odstúpil po vyše poldruha roku v dôsledku obvinení z korupcie v prípade Ibiza voči koaličnému partnerovi Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a v októbri 2020 sa stal podozrivým z korupcie on sám, respektíve jeho ÖVP. Pre podozrenia z úplatkárstva, sprenevery a krivej výpovede ho vyšetruje protikorupčná prokuratúra (WKStA). Kurz začiatkom decembra náhle oznámil koniec svojho politického života. Povedal, že po narodení syna prehodnotil svoj život a chce sa venovať rodine.