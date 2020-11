Kurz: Európa by mala obmedziť práva džihádistických bojovníkov

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová 28. augusta 2020 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Paríž 10. novembra (TASR) - Tisíce zahraničných džihádistických bojovníkov, ktorí sa vrátili do krajín EÚ, predstavujú závažnú teroristickú hrozbu, uviedol v utorok rakúsky kancelár Sebastian Kurz. V tejto súvislosti vyzval na prísnejší právny postup voči týmto osobám, informovala agentúra DPA." vyhlásil Kurz po online summite za účasti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a ďalších európskych lídrov." povedal Kurz s poukázaním na to, že mnohí bývalí extrémistickí bojovníci tzv. Islamského štátu (IS) budú v nasledujúcich rokoch prepustení z väzení v krajinách EÚ.Rakúsky mladík macedónskeho pôvodu, ktorý minulý týždeň pri útoku v centre Viedne zastrelil štyroch ľudí, bol podmienečne prepustený z väzenia po tom, ako ho odsúdili za snahu pridať sa k bojovníkom IS v Sýrii.Merkelová sa po utorkovej videokonferencii vyslovila za dôrazný medzinárodný boj proti islamistickému terorizmu. Útoky, aké sa odohrali v Drážďanoch, v Paríži, v Nice a vo Viedni, boli podľa nemeckej kancelárky "".Podľa Merkelovej "", ale o to, že sa demokratický model spoločnosti musí vyrovnať s teroristickým a antidemokratickým konaním, a to s "".Macron počas utorkového online summitu vyzval európske krajiny na rýchlu a koordinovanú reakciu voči teroristickým útokom, ktoré v uplynulých rokoch sužujú kontinent, napísala agentúra AFP.Podľa Macrona by malo ísť najmä o "". Prezident navyše dodal, že európsky azylový systém zneužívajú ľudia, ktorí chcú do Európy vstúpiť s nekalými úmyslami.Online summit sa uskutočnil týždeň po teroristickom útoku vo Viedni a po útokoch, ku ktorým došlo minulý mesiac v bazilike vo francúzskom meste Nice a na severe Paríža, kde mladý moslim čečenského pôvodu zavraždil francúzskeho učiteľa dejepisu.Po týchto teroristických činoch sa znova posilnili výzvy na užšiu spoluprácu v boji proti terorizmu Európe. Cieľom utorkovej videokonferencie bolo takúto kooperáciu zlepšiť. Okrem Macrona, Kurza a Merkelovej sa na nej zúčastnili aj holandský premiér Mark Rutte, predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.