Kurz hovoril s lídrami krajín, ktoré sú úspešné v boji s koronavírusom

Viedeň 27. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa v stredu prostredníctvom videokonferencie spojil s lídrami krajín, ktoré sú považované za úspešné v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, informoval na svojej webovej stránke denník Kronen Zeitung.



Medzi zúčastnenými krajinami boli okrem iných Austrália, Česko, Dánsko, Izrael, Nórsko, Nový Zéland a Singapur. Išlo už o tretiu takúto videokonferenciu rakúskeho kancelára.



Témami rozhovorov bola spolupráca v oblasti vedy, ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých v boji proti šíreniu nákazy a izolácia nakazených i ich okolia.



Uvedené štáty podľa Kurza "úzko spolupracujú" v oblasti vývinu liečiv, vakcín a najmä rýchlotestov na zistenie nákazy.



Vývoj epidemiologickej situácie podľa Kurza umožňuje podniknúť tento týždeň ďalší krok v oblasti uvoľňovania opatrení. To by malo zahŕňať menej pravidiel, ktoré však budú jasne stanovené a podporené izolovaním ľudí z okolia potvrdených prípadov nákazy. Opatrenia majú byť uvoľnené od piatka.



Jedným z účastníkov videokonferencie bol aj český premiér Andrej Babiš. "Vo svojom prejave som hovoril o otváraní hraníc, aplikácii eRouška a nápade na vytvorenie imunity pasu, ktorý u nás testujeme," napísal na Twitteri. Témou rozhovorov bola podľa Babiša aj tzv. inteligentná karanténa, ktorá ČR "pomáha izolovať lokálne ohniská nákazy".



Aplikácia eRouška funguje na princípe technológie bluetooth a hygienikom pomôže jednoduchšie a efektívnejšie vyhľadávať ľudí, s ktorý prišli nakazené osoby do kontaktu, uvádza sa na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.