Kurz: Kapitulácia Nemeckej ríše skončila najtemnejšiu kapitolu dejín

Viedeň 8. mája (TASR) - S úplnou kapituláciou Nemeckej ríše sa skončila najtemnejšia kapitola ľudských dejín. Vyhlásil to rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatkovom videoposolstve k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Kurz pri tejto príležitosti takisto vyzval na ochranu základov slobodnej spoločnosti, informovala agentúra APA.



"Dôsledky týchto hrozných časov však trvajú dodnes. Aké neopísateľné boli hrôzy národného socializmu, také nevyhnutné a dôležité sú lekcie z tohto obdobia, z ktorých sa musíme poučiť," povedal Kurz.



Síce nie je možné dejinné udalosti vziať späť, "musíme však urobiť všetko preto, aby sa dejiny nezopakovali", povedal. Preto je podľa jeho slov dôležité chrániť základy slobodnej spoločnosti, akými sú právny štát, demokracia, deľba moci a sloboda médií. "A musíme spoločne dôsledne zakročiť proti všetkým formám politického extrémizmu ešte skôr než sa zakorenia (v spoločnosti). Je to naša historická zodpovednosť," uviedol.



Kurz pripomenul aj milióny židov, ktorí sa stali obeťami nacistického režimu. "Boj proti antisemitizmu a antisionizmu sa stali súčasťou nášho štátneho záujmu," zdôraznil s tým, že nenávisť voči židom sa nesmie v rakúskej spoločnosti nikdy viac etablovať. "Spojenými silami musíme naďalej bojovať za to, aby žiaden židovský spoluobčan na našich uliciach nepociťoval nebezpečenstvo," dodal.



Rakúsky vicekancelár Werner Kogler upozornil na to, že Rakúsko nebolo len obeťou nacistického Nemecka, ale nesie aj spoluzodpovednosť, keďže veľký počet nacistických vojnových zločincov tvorili práve Rakúšania.



Rakúsku zaslali videoposolstvá venované koncu druhej svetovej vojny zástupcovia koalície štyroch spojeneckých mocností - Spojených štátov, Ruska, Francúzska a Británie. Americký prezident Donald Trump aj ruský prezident Vladimir Putin si uctili pamiatku obetí a ocenili vzájomné vzťahy s Rakúskom, ktoré sa podarilo vybudovať 75 rokov po vojne.



Trump vyzdvihol skutočnosť, že po druhej svetovej vojne sa rozvinuli vzťahy USA s Európou, ktoré sú silnejšie než kedykoľvek predtým. Putin uviedol, že "veľké víťazstvo" zachránilo ľudstvo a "otvorilo cestu k nezávislému, dynamicky sa rozvíjajúcemu a demokratickému Rakúsku".



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab upozornil na to, že 8. máj je zakorenený v kolektívnej pamäti ľudí. "Vždy si budeme pamätať na obete a hrdinstvo tých, čo padli na bojisku," povedal. Dodal, že koniec vojny znamenal aj začiatok novej éry založenej na prísľube mieru a stability. Francúzsky veľvyslanec vo Viedni Francois Saint-Paul uviedol, že v čase pandémie nového koronavírusu je "o to viac našou povinnosťou si pripomínať 8. máj, ktorý označuje koniec nacistického barbarstva a druhej svetovej vojny".