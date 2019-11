Kurz kritizuje aroganciu západnej Európy voči východoeurópskym štátom

Viedeň 8. novembra (TASR) – Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý kancelár Sebastian Kurz v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnenom v piatok kritizoval aroganciu západných krajín voči východnej Európe a varoval pred prehlbujúcimi sa rozdielmi medzi východnou a západnou Európou.



"Je to sčasti arogancia Západu, ktorá ešte o čosi viac posilňuje resentiment vo východnej Európe a spôsobuje, že aj obyvateľstvo v krajinách na Západe sa na občanov zo štátov východnej Európy pozerá zvrchu," povedal Kurz, ktorého slová citovala rakúska stanica ORF.



Kurz v rozhovore vyhlásil, že politiku zdvihnutého ukazováka a morálnej nadradenosti nepovažuje za správu, a varoval pred "nebezpečným vývojom". V otázke základných hodnôt, akými sú právny štát a demokracia, by podľa jeho slov nemal existovať žiaden "priestor na vyjednávanie".



To, že počas takzvanej migračnej krízy v roku 2015 sa niektoré krajiny pokúšali iné prinútiť k politike otvorených hraníc, však malo s určitosťou dosah na prehlbovanie rozdielov v Európe, dodal.



Kurz sa vyjadril aj k hospodárskemu rozvoju v krajinách V4 a v Taliansku. Hoci jasný trhovohospodársky prístup podľa neho funguje, mnohé podporné programy zostávajú nevyužité.



"Je správne, že tlačíme na niektoré z východoeurópskych krajín, čo sa týka demokracie, právneho štátu a slobody médií, avšak legitímne je aj vysloviť nahlas, že Maďarsko a Poľsko dosiahli vlani hospodársky rast približne päť percent," povedal Kurz.