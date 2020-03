Kurz: Obmedzenia súvisiace s koronavírusom v Rakúsku skoro nezmiznú

Viedeň 24. marca (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz zmiernil v utorok očakávania, že by sa opatrenia obmedzujúce život Rakúšanov v súvislosti so šírením nového koronavírusu mohli stať čoskoro minulosťou. Podľa jeho vyjadrenia, ktoré citovala tlačová agentúra APA, sa bude Rakúsko po Veľkej noci nachádzať vo "fáze podobnej viac tej súčasnej než normálnemu stavu".



Ďalší postup, pokiaľ ide o obmedzenia pohybu či prerušenie prevádzky škôl, obchodov a reštaurácií, nechcel kancelár na tlačovej konferencii konkretizovať. Zdôraznil, že sa čaká na dodatočné údaje o účinnosti doterajších opatrení, ktoré by mali byť k dispozícii do piatka. Cieľom je podľa neho postupné rušenie spomínaných obmedzení "k 14. aprílu".



"Dôraz je kladený na 'cieľ' a 'postupne'," upozornil Kurz. "Život nebude zo dňa na deň znova taký, akým bol," dodal.



Kancelár zároveň deklaroval, že vláda chce výrazne rozšíriť možnosti testovania ľudí na prítomnosť nového koronavírusu. "Pokiaľ získame potrebné zdroje, podarí sa vybudovať kapacity na približne 15.000 (testov) denne," povedal s tým, že najdôležitejším cieľom - popri obmedzení spoločenského styku - je "testovať, testovať, testovať".



Podľa Kurza je snahou získať čo najrýchlejšie kapacity na otestovanie státisícov ľudí. Rakúsko chce pritom staviť na tzv. rýchlotesty, ktoré budú mať "rovnakú kvalitu ako tie doterajšie".



V Rakúsku do utorkového rána vykonali už 28.391 testov na prítomnosť nového koronavírusu. Počet potvrdených prípadov nakazenia v krajine stúpol na 4486; celkove 25 ľudí dosiaľ v dôsledku tejto nákazy zomrelo.



Kurz apeloval v utorok na občanov, aby naďalej dodržiavali stanovené obmedzenia voľného pohybu. "Je v našich rukách urobiť všetko pre to, aby nenastali pomery ako v Taliansku alebo Španielsku," upozornil a poďakoval sa všetkým, ktorí sa správajú "disciplinovane".