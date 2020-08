Kurz: Rakúsko by sa mohlo vrátiť do normálu v lete budúceho roka

Viedeň 28. augusta (TASR) - Situácia v Rakúsku by sa po náročnej jeseni a zime spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 mohla vrátiť do "normálu" v lete budúceho roka. Povedal to dnes rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, citovaný agentúrou AFP.



Najbližšie mesiace budú podľa Kurza "náročné", pretože sa začne nový školský rok, ochladí sa a príde každoročná chrípková sezóna.



"Z nášho dnešného pohľadu je však veľmi pravdepodobné, že budúce leto by mohlo byť znovu normálne," povedal.



Rakúska vláda sa podľa neho na budúci týždeň rozhodne, či ešte viac sprísni opatrenia s cieľom dostať narastajúce počty prípadov nákazy novým druhom koronavírusu pod kontrolu.



Kurz tieto opatrenia zatiaľ nešpecifikoval. Cieľom vlády však je vyhnúť sa takým prísnym obmedzeniam v oblasti pohybu osôb, aké boli zavedené v marci.



Rakúsko v júli znovu zaviedlo povinné nosenie rúšok v supermarketoch, obchodoch s potravinami, na poštách a v pobočkách bánk. Rúška sú takisto povinné i v mestskej hromadnej doprave a v lekárňach.



V Rakúsku doteraz zaznamenali podľa televízie ORF 26.587 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 733 úmrtí. Denné počty prípadov však poslednom období začali opäť narastať.