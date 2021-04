Kurz: Rakúsko môže nakúpiť milión dávok ruskej vakcíny Sputnik V

Ruská vakcína Sputnik V, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Viedeň 10. apríla (TASR) - Rakúsko uzavrelo rokovania o získaní ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V, uviedol v sobotu rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Informoval o tom spravodajský portál Politico.Podľa neho Kurz pre miestne médiá uviedol, že rokovania sa "", čo umožňuje Rakúsku nakúpiť milión dávok ruskej vakcíny a "" očkovaciu kampaň v krajine.Kurz prvýkrát koncom marca odhalil, že s Ruskom rokoval o kúpe vakcíny, a to po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom z 26. februára, poznamenal portál Politico.Podľa agentúry APA Kurz pôvodne zdôrazňoval, že podmienkou pre dodávky ruskej vakcíny do Rakúska bude jej schválenie v EÚ. Koncom marca ale uviedol, že čo sa týka očkovacích látok, odmieta akékoľvek "". "" povedal.Ak si Rakúsko zaistí dodatočných milión dávok vakcín, bude podľa neho možný skorší návrat k normálu a zachráni to mnoho ľudských životov, ako aj pracovných miest.Európska agentúra pre lieky (EMA) začala v marci proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.