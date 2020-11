Kurz: Rakúsko plánuje hromadné testovanie na COVID-19 ako na Slovensku

Viedeň 15. novembra (TASR) - Rakúsko chce ku koncu prísneho lockdownu, ktorý je naplánovaný do 6. decembra, na prítomnosť nového koronavírusu hromadne otestovať obyvateľstvo krajiny - podobne ako to bolo aj na Slovensku. Oznámil to v nedeľu rakúsky kancelár Sebastian Kurz v relácii "Pressestunde" verejnoprávnej stanice ORF.



Jednou z cieľových skupín sú zatiaľ okrem iných učitelia, spresnil Kurz podľa agentúry APA.



Ďalšie detaily avizovaného testovania majú byť známe v priebehu týždňa - cieľom je umožniť aspoň "spolovice normálne vianočné sviatky", píše denník Kurier.



Rakúsko v sobotu oznámilo, že od utorka 17. novembra do 6. decembra zatvorí všetky školy aj obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc a zavedie prísnejšie obmedzenia pohybu a kontaktov.



Ľudia budú môcť svoje príbytky opustiť len z dôvodu zaobstarania si základných životných potrieb, v prípade neodkladných ciest do práce či nevyhnutných návštevách príbuzných. Zatvorené budú i školy a škôlky, pričom žiaci prejdú na diaľkovú výučbu. Takisto sa zavrú kaderníctva, kozmetické a masážne salóny.



Tento lockdown je podľa Kurza absolútne nevyhnutný vzhľadom na vysoké počty nakazených. Kancelár apeloval aj na nosenie rúšok, ktoré sú podľa jeho slov zmysluplné a pomôžu zastaviť šírenie nákazy.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín zo soboty do nedele 5665 nových prípadov nákazy koronavírusom. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 4178 pacientov, z toho je 599 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pozitívne bolo v Rakúsku od začiatku pandémie testovaných 203.612 ľudí a 125.674 sa z ochorenia vyliečilo. Celkový počet úmrtí v krajine dosiahol v nedeľu 1829.