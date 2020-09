Kurz: Rakúsko zažíva začiatok druhej vlny

Viedeň 13. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v nedeľu varoval pred ďalším rozširovaním koronavírusovej pandémie v krajine. Vo vyhlásení pre tlačovú agentúru APA uviedol, že sa obracia na obyvateľov s "dôraznou výzvou", aby dodržiavali prijaté opatrenia, pričom očakáva prekročenie 1000 nových prípadov nákazy za deň.



"To, čo práve zažívame, je začiatok druhej vlny. Počty nakazených sa zo dňa na deň zvyšujú," uviedol Kurz. "Kým pred dvoma týždňami to bolo okolo 350 infikovaných za deň, včera (v sobotu) sme ich už mali viac ako 850. Mimoriadne dramatický je vývoj vo Viedni, kde je zaznamenávaných približne 50 percent všetkých nových infekcií v Rakúsku. A čoskoro dosiahneme hranicu 1000 novoinfikovaných za deň," vyhlásil šéf rakúskej vlády.



"Prosím obyvateľov, aby dodržiavali všetky opatrenia, zredukovali sociálne kontakty, nosili ochranu úst a nosa a všade zachovávali odstup, nakoľko je to možné," apeloval Kurz. Kancelár však podľa vlastných slov celkovo nezmenil svoj postoj z konca augusta v tom, že vidno "svetlo na konci tunela" - a tiež že leto v budúcom roku bude už všeobecne znova "normálne".



"Ale pre nás všetkých to bude národná jeseň a zima. Preto sa teraz od nás všetkých vyžaduje, aby sme výzvy nadchádzajúcich mesiacov spoločne zdolali s rovnakou disciplínou a ohľadom ako na jar," dodal Kurz.



V sobotu hlásilo Rakúsko 869 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín, z toho rekordných 444 vo Viedni. Celkovo krajina zaznamenala takmer 33.000 infikovaných a vyše 750 úmrtí na Covid-19.



Kurz v piatok oznámil, že od pondelka sa v Rakúsku sprísnia reštrikcie týkajúce sa nosenia rúšok, ktoré bude povinné už vo všetkých obchodoch a verejných budovách, a dodržiavania odstupu na verejných podujatiach a v reštauráciách.