Kurz: V Nemecku bude po voľbách čierno-zelená vláda po vzore Rakúska

Davos 24. januára (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz predpokladá, že v Nemecku sa po nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2021 sformuje po vzore Rakúska vláda, v ktorej budú mať tiež zastúpenie zelení. Kurz svoje presvedčenie, že v Nemecku vznikne čierno-zelená vláda, tlmočil počas svojho piatkového prejavu vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF). Informovala o tom spravodajská stanica ORF.



Pre Nemecko by mohol "náš model predstavovať určitý príklad", povedal Kurz. "Dokonca by som sa stavil, že podobná konštelácia nie je pre Nemecko po budúcich voľbách nepravdepodobná," dodal s tým, že kresťanskí demokrati (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a sociálni demokrati (SPD) by mohli utrpieť porážku a naopak by mohlo dôjsť k posilneniu okrajových strán.



To, že model veľkej koalície nefunguje, Rakúsko už dokázalo, povedal Kurz. Predchádzajúce roky koaličnej vlády Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) sa totiž podľa jeho slov vyznačovali "stagnáciou, neprajníctvom a vzájomným blokovaním". "Preto je dôležité vyskúšať nové konštelácie," uviedol.



Kurz však priznal, že model nového rakúskeho vládneho kabinetu, ktorý pozostáva z jeho ÖVP a Zelených, však nie je možné uplatniť na celú Európu. Politika v európskych krajinách bude podľa Kurza čoraz pestrejšia a zelené strany budú zastávať silnejšiu pozíciu a v mnohých krajinách nahradia sociálnych demokratov.



Prvá spoločná vláda Kurzových ľudovcov a Zelených v dejinách Rakúska bola vymenovaná začiatkom januára.