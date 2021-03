Kurz: Vakcíny nie sú medzi členské štáty EÚ rozdeľované spravodlivo

Viedeň 12. marca (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatok ostro kritizoval postup pri rozdeľovaní vakcín medzi jednotlivé členské štáty EÚ. Podľa jeho slov môžu existovať tajné dodatočné dohody niektorých krajín s výrobcami mimo rámca zmlúv uzatvorených s Úniou. Informovali o tom rakúske médiá.



Kurz na tlačovej konferencii novinárom povedal, že dávky vakcín nie sú zjavne distribuované medzi členské krajiny podľa dohodnutého kľúča, ktorým je počet obyvateľov. Rakúsko síce podľa neho nemá dosiaľ dôvod sťažovať sa na to, že by bolo poškodené, štáty ako Bulharsko alebo Lotyšsko sú však výrazne znevýhodnené, píše agentúra APA.



Existujú "náznaky" ďalších dohôd na akomsi "bazári" medzi členskými štátmi a farmaceutickým priemyslom, ktorý vznikol v príslušnom tzv. riadiacom výbore Únie, tvrdí tiež šéf rakúskej vlády. Podľa stanice ORF v tejto súvislosti žiada "úplnú transparentnosť" a férové rozdeľovanie.



Kurz dodal, že ak bude aktuálny trend pokračovať, niektoré krajiny EÚ zavŕšia očkovanie až koncom leta alebo na jeseň, kým iné budú hotové už v máji. Ako príklad uviedol, že Malta má v prepočte na počet obyvateľov dostať do konca júna trikrát toľko dávok vakcín než Bulharsko, pričom Holandsko dovtedy dostane dvojnásobok oproti Chorvátsku.



Európska komisia podľa APA priznala odklon od pôvodne dohodnutého kľúča počtu obyvateľov. Poprela však, že by sa štáty Únie mohli v rámci riadiaceho výboru rozhodovať o väčších alebo menších dodávkach. "V tomto kontexte je nový rozdeľovací kľúč možný," uviedol hovorca EK.