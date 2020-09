Kurz varoval pred pokusom donútiť členské štáty EÚ prijať azylantov

Viedeň 23. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok varoval pred akýmkoľvek pokusom donútiť členské štáty EÚ prijať žiadateľov o azyl. Európska komisia totiž v stredu predstaví nový pakt o migrácii a azyle. Informovala o tom agentúra AFP.



Kurz tak narážal na predchádzajúce snahy Európskej komisie zaviesť povinné kvóty pre prerozdeľovanie migrantov v rámci Únie, čo mnohé krajiny východnej a strednej Európy odmietli. "Zistili sme, že distribúcia žiadateľov o azyl v Európe zlyhala a mnoho štátov to odmieta. Takto to nebude fungovať," uviedol 34-ročný konzervatívny kancelár.



Kurz však privítal, že Európska komisia sa venuje téme azylu a migrácie. "Túto tému môžeme vyriešiť iba všetci spoločne. Lepšia ochrana vonkajších hraníc EÚ, spoločný boj proti prevádzačom, ale aj spoločná pomoc tam, kde je to potrebné - v krajinách, odkiaľ utečenci pochádzajú. To je cesta, ktorou sa musíme vydať," dodal.



Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová, ktorá v stredu predstaví dlho očakávanú reformu európskeho azylového systému, vyzvala členské štáty EÚ, aby prijali "záväzný" systém solidarity v oblasti migrácie. Podľa nej však treba zohľadniť aj typ vhodnej pomoci pre členské krajiny v núdzi, nakoľko niektorí členovia Únie sú aj naďalej "nepriateľsky naladení" voči prijímaniu žiadateľov o azyl.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň v správe o stave Únie oznámila, že má v úmysle zrušiť kontroverzné dublinské nariadenie, podľa ktorého má spracovanie žiadostí o azyl na starosť prvá členská krajina EÚ, na územie ktorej migranti vstúpia.



Dublinský systém umožňuje vrátenie migrantov do prvej krajiny vstupu do EÚ. Južné štáty ako Grécko a Taliansko, ktoré sú najviac vystavené migračným vlnám, však tvrdia, že tento systém nie je správny. Upozorňujú, že žiadosti o azyl sa často podávajú na ich území práve preto, že ich zemepisná poloha z nich vytvára "prvú líniu" migračného tlaku.