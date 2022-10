Kurz zakladá kybernetickú firmu s bývalým šéfom izraelskej NSO Group

Viedeň 14. októbra (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz vo štvrtok oznámil, že spolu s bývalým šéfom izraelskej spoločnosti NSO Group, ktorá vyrába kontroverzný špionážny softvér Pegasus, zakladá spoločnosť zaoberajúcu sa kybernetickou bezpečnosťou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Potreba chrániť základnú infraštruktúru, ako je energia, voda a zdravotnícke služby pred kybernetickými útokmi, nikdy neprestane rásť," napísal Kurz na sociálnej sieti Facebook vo vyhlásení, z ktorého cituje AFP.



Cieľom jeho firmy Dream Security so sídlom v Tel Avive je "ponúknuť riešenia na ochranu pred takýmito útokmi", dodal. Tento 36-ročný konzervatívec bude prezidentom nového podniku, informovali v stredu izraelské finančné noviny Globes.



"Počas svojho pôsobenia vo funkcii kancelára som bol svedkom mnohých útokov na vlády, ako aj na výrobné centrá a elektrárne, z ktorých väčšina nebola zverejnená v médiách," tvrdí Kurz. Dodal, že nová firma sa prvotne zameria na európsky trh.



NSO Group je obviňovaná z toho, že nahráva autoritárskym režimom. Spoločnosť však tvrdí, že jej špionážny softvér Pegasus zhromažďuje informácie proti zločineckým a teroristickým sieťam, ale niektorí klienti ho už podľa nej mohli zneužiť.



Tento spyware preniká do mobilných telefónov a získava údaje alebo aktivuje kamery či mikrofóny.



Medzinárodné novinárske vyšetrovanie vlani v júli odhalilo, že spoločnosť NSO Group predávala systém Pegasus vládam na celom svete a používala ho proti aktivistom za ľudské práva, politikom, reportérom a iným osobám, pripomína AFP.



Kurz odstúpil z funkcie kancelára pred rokom po tom, ako rakúskou politikou otriasol rozsiahly korupčný škandál. Kurz odvtedy sídli vo Viedni, zatiaľ čo rozvíja svoje podnikateľské aktivity v mnohých súkromných medzinárodných podnikoch.



Začiatkom tohto roka nastúpil do investičnej spoločnosti Thiel Capital nemecko-amerického miliardára Petra Thiela v Kalifornii, kde riadi jej "globálnu stratégiu".



Kurz, ktorý práve vydal knihu o svojej politickej kariére, založil aj poradenskú spoločnosť pre medzinárodné spoločnosti a ďalšiu pre investície do technológií.