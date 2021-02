Kurz žiada vytvorenie digitálneho pasu pre zaočkovaných proti covidu

Viedeň 25. februára (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vo štvrtok vyzval na vytvorenie tzv. digitálneho "zeleného pasu", ktorým by sa preukazovali ľudia zaočkovaní proti novému koronavírusu, napríklad pri cestovaní. Takýmto pasom by podľa neho mohli disponovať aj tí, čo ochorenie COVID-19 prekonali, alebo osoby s negatívnym výsledkom testu, informovala agentúra APA.



Kurz to uviedol pred začiatkom dvojdňového videosummitu EÚ zameraného na spoločný postup a koordináciu krokov v boji proti pandémii, ktorý sa začal vo štvrtok popoludní.



Kancelár poznamenal, že zelený pas by sa mal zaviesť už na jar, a keď nie v celej Európe, tak aspoň na národnej úrovni po dohode s ostatnými štátmi, ktoré podporujú takéto riešenie.



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober vyzval v tomto smere na nájdenie celoeurópskeho riešenia a zodpovedanie zostávajúcich otvorených otázok.



Podobne ako Rakúsko podľa Kurza uvažujú i Bulharsko, Grécko, Taliansko či Španielsko, teda krajiny, v ktorých zohráva veľmi dôležitú úlohu turizmus.



Námietky však majú napríklad Nemecko, Francúzsko či iné štáty, pretože zatiaľ ešte nie je úplne jasné, či zaočkované osoby dokážu vírus preniesť na iných ľudí. Kritici spomínaného návrhu sa tiež obávajú zavedenia očkovacej povinnosti.



Nejde však len o cestovný ruch, ale aj o športové či kultúrne podujatia a gastronómiu, vysvetlil v tejto spojitosti rakúsky kancelár, podľa ktorého obyvatelia Európy nemôžu žiť "v trvalom lockdowne".



Kancelár verí tomu, že na prebiehajúcej videokonferencii EÚ sa lídri dohodnú minimálne na tom, že projekt tzv. "zeleného pasu", aký zaviedli už napríklad v Izraeli, aspoň vyskúšajú. Summit EÚ sa bude venovať aj otázke zaobstarávania očkovacích látok a zvýšenia kapacít na ich výrobu.