Viedeň 18. augusta (TASR) - Bývalého rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza obžalovali z nepravdivej výpovede pred parlamentným výborom pri vyšetrovaní korupčného škandálu, ktorý viedol k pádu jeho prvej vlády. V piatok to oznámila rakúska prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Obžalobu voči Kurzovi, bývalému šéfovi úrady vlády Bernhardovi Bonellimu a ďalšej osobe, ktorej identita nebola známa, vzniesli na súde vo Viedni, priblížila prokuratúra. Kurz (36) sa má postaviť pred súd 18. októbra. Exkancelár obvinenia viackrát poprel.



Obžaloba sa týka Kurzovho svedectva pri parlamentnom vyšetrovaní, ktoré bolo zamerané na údajnú korupčnú kauzu Ibizagate z čias jeho prvej vlády. Tá padla v roku 2019.



Kurz je v korupčnej kauze obvinený z poskytnutia nepravdivých dôkazov o svojej úlohe pri zakladaní štátnej holdingovej spoločnosti Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG).



Bývalý rakúsky kancelár pred parlamentným výborom v roku 2020 zľahčoval svoj vplyv pri vymenovaní vtedajšieho predstaviteľa ministerstva financií Thomasa Schmida do čela ÖBAG, píše agentúra AFP. Súkromné správy, ktoré unikli do médií, však naznačili, že obaja o tejto záležitosti diskutovali.