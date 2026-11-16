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Kushner hovorí o pokroku v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine

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Na snímke Jared Kushner. Foto: TASR/AP

Kushner, zať a poradca prezidenta USA Donalda Trumpa, oznámil, že spolu s ďalším americkým vyjednávačom Steveom Witkoffom hovoril v pondelok s poradcom Kremľa Jurijom Ušakovom o ďalších krokoch.

Autor TASR
Kyjev/Washington 16. novembra (TASR) – V snahe dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine sa dosahuje pokrok, hoci je stále potrebné vyriešiť dôležité otázky. Uviedol to v pondelok americký vyslanec Jared Kushner, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Kushner, zať a poradca prezidenta USA Donalda Trumpa, oznámil, že spolu s ďalším americkým vyjednávačom Steveom Witkoffom hovoril v pondelok s poradcom Kremľa Jurijom Ušakovom o ďalších krokoch. Absolvovali aj telefonát s ukrajinskými a európskymi partnermi, ktorý označil za produktívny.

„V úzkej koordinácii s Ruskom, Ukrajinou a Európou dosahujeme pokrok k výsledku, ktorý môže ukončiť túto vojnu, posilniť európsku bezpečnosť a vytvoriť základy trvalého mieru,“ napísal Kushner na sociálnej sieti. „Zostávajú pred nami dôležité výzvy a záverečná dohoda si vyžiada ťažké rozhodnutia,“ zdôraznil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer tiež oznámil, že predstavitelia Kyjeva viedli s americkými vyslancami a európskymi zástupcami nové online rozhovory o vyhliadkach na vyriešenie vojny s Ruskom.

Zelenskyj vo večernom videopríhovore okrem toho povedal, že Ukrajina má spravodajské informácie o plánovaných útokoch Ruska na ukrajinské ciele v pondelok večer, počas nadchádzajúcej noci a v utorok.

Ruskí, ukrajinskí a americkí predstavitelia sa minulý týždeň stretli v Abú Zabí na prvých rozhovoroch o ukončení vojny po deviatich mesiacoch. Kushner a Witkoff následne v Moskve rokovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a povedali, že na ďalšom kole rokovaní sa zúčastní aj Európa.

Ušakov však v pondelok zopakoval, že Rusko zatiaľ nesúhlasilo s účasťou európskych zástupcov na ďalšom kole mierových rozhovorov.

Kushner v príspevku na sieti X napísal, že vyslanci USA diskutovali o tom, ako môžu podporiť priame kontakty medzi Európou a Ruskom. „Je dôležité, aby si obe strany vypočuli záujmy a návrhy tej druhej priamo, keď sa usilujeme o stabilnejšiu a bezpečnejšiu budúcnosť pre Európu,“ vyhlásil.
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