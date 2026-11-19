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Kushner: Ukrajina by mohla dostať záruku podobnú článku 5 NATO
Kushner priblížil, že Washington oboznámil Moskvu s koncepciou, pri ktorej by bola bezpečnostná záruka pre Ukrajinu založená na článku 5.
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Donald Trump je otvorený možnosti, že by Ukrajina dostala bezpečnostnú záruku podobnú článku 5 Severoatlantickej zmluvy o vzájomnej obrane, uviedol vo štvrtok vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner. Zdôraznil však, že Washington musí chrániť aj vlastné záujmy, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Z pohľadu Ameriky je poskytnutie bezpečnostnej záruky podobnej záruke článku 5 skutočne, skutočne veľkou vecou,“ uviedol na tlačovej konferencii v Berlíne, kde sa zúčastnil na stretnutí tzv. koalície ochotných, skupiny štátov podporujúcich Ukrajinu.
„A myslím si, že je to niečo, čomu je prezident Trump otvorený, ale, samozrejme, musí to byť v záujme Ameriky,“ dodal vyslanec a Trumpov zať. „Musíme tiež zabezpečiť, že to bude súčasťou širšieho bezpečnostného balíka.“
Kushner priblížil, že Washington oboznámil Moskvu s koncepciou, pri ktorej by bola bezpečnostná záruka pre Ukrajinu založená na článku 5. Podľa neho by takéto riešenie súviselo so záujmom Moskvy „nemať ďalšiu vojnu“ v budúcnosti, hoci priznal skeptické postoje k takémuto návrhu.
Vyslanec dodal, že Trump pri snahách ukončiť vojnu počíta so spoluprácou s Európou a Ukrajinou. „Nechce niečo vnucovať jednostranne. Chce to urobiť s Európou a Ukrajinou. A každú dohodu uzavrieme v úzkej konzultácii s Ukrajinou a s Európou,“ doplnil.
Ukrajina požaduje spoľahlivé bezpečnostné záruky v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje, že útok na jedného člena NATO sa bude považovať za útok na všetkých členov. Nie je jasné, kto by bránil Ukrajinu v prípade opätovného ruského útoku a akú rolu by pri tom zohrávali USA, dodala agentúra DPA.
„Z pohľadu Ameriky je poskytnutie bezpečnostnej záruky podobnej záruke článku 5 skutočne, skutočne veľkou vecou,“ uviedol na tlačovej konferencii v Berlíne, kde sa zúčastnil na stretnutí tzv. koalície ochotných, skupiny štátov podporujúcich Ukrajinu.
„A myslím si, že je to niečo, čomu je prezident Trump otvorený, ale, samozrejme, musí to byť v záujme Ameriky,“ dodal vyslanec a Trumpov zať. „Musíme tiež zabezpečiť, že to bude súčasťou širšieho bezpečnostného balíka.“
Kushner priblížil, že Washington oboznámil Moskvu s koncepciou, pri ktorej by bola bezpečnostná záruka pre Ukrajinu založená na článku 5. Podľa neho by takéto riešenie súviselo so záujmom Moskvy „nemať ďalšiu vojnu“ v budúcnosti, hoci priznal skeptické postoje k takémuto návrhu.
Vyslanec dodal, že Trump pri snahách ukončiť vojnu počíta so spoluprácou s Európou a Ukrajinou. „Nechce niečo vnucovať jednostranne. Chce to urobiť s Európou a Ukrajinou. A každú dohodu uzavrieme v úzkej konzultácii s Ukrajinou a s Európou,“ doplnil.
Ukrajina požaduje spoľahlivé bezpečnostné záruky v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje, že útok na jedného člena NATO sa bude považovať za útok na všetkých členov. Nie je jasné, kto by bránil Ukrajinu v prípade opätovného ruského útoku a akú rolu by pri tom zohrávali USA, dodala agentúra DPA.