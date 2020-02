Kushner viní z nárastu násilia v Izraeli palestínskeho prezidenta

New York 7. februára (TASR) - Poradca Bieleho domu pre Blízky východ a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner obvinil vo štvrtok palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása z nárastu násilia v Izraeli po tom, ako Trump predstavil svoj mierový plán na vyriešenie palestínsko-izraelského konfliktu. Informovala o tom agentúra AFP.



Kushner tvrdí, že Abbás "nesie zodpovednosť" za eskaláciu nepokojov, ktoré nastali po 28. januári, keď bol mierový plán zverejnený.



"Jeho odpoveďou je, že vyzýva na dni hnevu. A vyhlásil to ešte predtým, než videl plán," povedal Kushner novinárom po zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, ktoré sa konalo za zatvorenými dverami. Dvojhodinové stretnutie s ďalšími 14 členmi BR OSN bolo podľa Kushnera "veľmi konštruktívne".



"Tento plán odmietol ešte predtým, než ho videl," povedal Kushner a dodal, že si myslí, že Abbása prekvapilo, aký výhodný je pre Palestínčanov, avšak ešte pred jeho zverejnením sa nastavil na jeho odmietnutie.



Kushner upozornil, že palestínske vedenie v prípade, že nedosiahne, čo chce, často platí rodinám teroristov a podnecuje intifády. Zahraničie je podľa neho už zo správania Palestínčanov veľmi vyčerpané.



Vo štvrtok vrazil Palestínčan autom do skupiny ľudí a 14 z nich zranil. Bolo medzi nimi aj 12 izraelských vojakov. Na západnom brehu Jordánu prišli zase pri nepokojoch o život dvaja Palestínčania. Izraelská polícia tiež vo štvrtok smrteľne postrelila muža, ktorý v jeruzalemskom Starom meste začal strieľať do jej príslušníkov.



Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.