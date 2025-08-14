< sekcia Zahraničie
KONTAMINOVANÝ ALKOHOL: Po jeho vypití zomrelo 13 ľudí na otravu
Celkovo 21 ľudí po otrave osleplo alebo sa im výrazne poškodil zrak, v 51 prípadoch museli lekári použiť dialýzu a v 31 prípadoch umelú pľúcnu ventiláciu.
Autor TASR
Kuvajt 14. augusta (TASR) - Po konzumácii kontaminovaného alkoholu zomrelo v uplynulých dňoch v Kuvajte 13 ľudí a desiatky ďalších museli vyhľadať urgentnú lekársku starostlivosť, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V nemocniciach od minulej soboty riešili 63 prípadov otravy alkoholom v dôsledku konzumácie nápojov kontaminovaných metylalkoholom,“ uviedlo kuvajtské ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Celkovo 21 ľudí po otrave osleplo alebo sa im výrazne poškodil zrak, v 51 prípadoch museli lekári použiť dialýzu a v 31 prípadoch umelú pľúcnu ventiláciu. Všetci postihnutí boli cudzinci pochádzajúci z iných ázijských krajín.
AFP pripomína, že kuvajtská vláda v roku 1964 zakázala dovoz alkoholu a nezákonné je aj jeho prechovávanie a požívanie.
