KONTAMINOVANÝ ALKOHOL: Po jeho vypití zomrelo 13 ľudí na otravu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Celkovo 21 ľudí po otrave osleplo alebo sa im výrazne poškodil zrak, v 51 prípadoch museli lekári použiť dialýzu a v 31 prípadoch umelú pľúcnu ventiláciu.

Autor TASR
Kuvajt 14. augusta (TASR) - Po konzumácii kontaminovaného alkoholu zomrelo v uplynulých dňoch v Kuvajte 13 ľudí a desiatky ďalších museli vyhľadať urgentnú lekársku starostlivosť, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V nemocniciach od minulej soboty riešili 63 prípadov otravy alkoholom v dôsledku konzumácie nápojov kontaminovaných metylalkoholom,“ uviedlo kuvajtské ministerstvo vo svojom vyhlásení.

Celkovo 21 ľudí po otrave osleplo alebo sa im výrazne poškodil zrak, v 51 prípadoch museli lekári použiť dialýzu a v 31 prípadoch umelú pľúcnu ventiláciu. Všetci postihnutí boli cudzinci pochádzajúci z iných ázijských krajín.

AFP pripomína, že kuvajtská vláda v roku 1964 zakázala dovoz alkoholu a nezákonné je aj jeho prechovávanie a požívanie.
