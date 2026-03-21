Kuvajt čelí raketovému a dronovému útoku
Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti zasahuje proti nepriateľským raketovým a dronovým hrozbám, uviedla armáda vo vyhlásení.
Autor TASR
Kuvajt 21. marca (TASR) – Kuvajtská armáda uviedla, že jej systémy protivzdušnej obrany v sobotu reagovali na raketový a dronový útok. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti zasahuje proti nepriateľským raketovým a dronovým hrozbám,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokom Izraela a USA na Irán, iránska armáda útočí nielen na Izrael, ale aj na americké záujmy v regióne a na svojich susedov v Perzskom zálive: na Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty i Saudskú Arábiu, odkiaľ hlásia zranených civilistov i škody na civilnej infraštruktúre vrátane ropnej.
„Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti zasahuje proti nepriateľským raketovým a dronovým hrozbám,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokom Izraela a USA na Irán, iránska armáda útočí nielen na Izrael, ale aj na americké záujmy v regióne a na svojich susedov v Perzskom zálive: na Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty i Saudskú Arábiu, odkiaľ hlásia zranených civilistov i škody na civilnej infraštruktúre vrátane ropnej.