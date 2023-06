Do opozíciou ovládaného parlamentu na Kuvajte bola zvolená jediná žena

Kuvajt 7. júna (TASR) — Voľby do kuvajtského parlamentu vyhrala opozícia a jej kandidáti obsadia 29 z 50 parlamentných kresiel. Medzi nimi bude aj jediná žena — opozičná kandidátka Džinán Bušahríová, informovala v stredu agentúra AFP.



Júnové voľby sa konali po tom, ako kuvajtský ústavný súd v marci zrušil výsledky minuloročného hlasovania, v ktorom opozícia dosiahla výrazný úspech, a obnovil činnosť parlamentu zvoleného v roku 2020. Voľby v oboch termínoch vyhrala opozícia vrátane islamistov.



Zloženie nového parlamentu je veľmi podobné tomu, ktorý bol zvolený minulý rok — opätovne nezvolených bolo len 12 z celkovo 50 poslancov.



Parlament sa v Kuvajte volí od roku 1962 a odvtedy bol rozpustený viac ako desaťkrát.



Kuvajt zostáva absolutistickou monarchiou, v ktorej vládne dynastia Sabáhovcov. Tá aj vymenúva členov vlády a udržiava si tak kontrolu nad politickým životom.



Začiatkom apríla bola v Kuvajte vytvorená siedma vláda za tri roky a o niekoľko dní neskôr kuvajtský emir rozpustil parlament a vypísal nové voľby.



Opozícia, ktorá do vlaňajška voľby desať rokov bojkotovala, pretože odsudzovala zasahovanie výkonnej moci do práce zákonodarného zboru, sa na utorkovom hlasovaní zúčastnila.



Neustále spory medzi jednotlivými zložkami moci v Kuvajte bránia zákonodarcom v prijímaní zákonov týkajúcich sa hospodárskych reforiem a prílevu zahraničných investícií.



Obyvatelia Kuvajtu, na ktorého území sa nachádza takmer sedem percent svetových zásob ropy, sa pravidelne sťažujú na zhoršovanie infraštruktúry a verejných služieb.