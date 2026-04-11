Kuvajt: Dronové útoky zranili niekoľko osôb
Kuvajt 11. apríla (TASR) - Kuvajtské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že niekoľko príslušníkov Národnej gardy utrpelo zranenia, keď protivzdušná obrana predchádzajúci deň reagovala na útok iránskych bezpilotných lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Krajiny Perzského zálivu sa od začiatku vojny, ktorú 28. februára vyvolali izraelsko-americké údery na Irán, stali terčom mnohých útokov iránskych rakiet a bezpilotných lietadiel. Kuvajtské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že „iránski agresori“ zacielili útoky na niekoľko dôležitých zariadení Národnej gardy a boli pri tom zranení aj niektorí jej členovia. Podľa rezortu sa nachádzajú v lekárskej starostlivosti, no sú stabilizovaní.
Ozbrojené sily „za posledných 24 hodín zaznamenali a zachytili sedem nepriateľských dronov v kuvajtskom vzdušnom priestore“, doplnilo ministerstvo.
Národná garda na platforme X upresnila, že niektorí z jej členov utrpeli zranenia „pri výkone služby na jednej zo základní“, zatiaľ čo ostatní „pri hasení požiaru spôsobeného útokmi dronov“. Národná garda vo štvrtok skonštatovala, že útok zacielený na jednu z jej základní spôsobil „značné škody“.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že nevypálili žiadne strely ani na jednu krajinu odkedy nadobudlo platnosť dvojtýždňové prímerie medzi Washingtonom a Teheránom.
