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Kuvajt: Dronový útok z Iránu ochromil prevádzku medzinárodného letiska
Dronový útok nasledoval po tom, čo Irán a Spojené štáty v utorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami.
Autor TASR
Kuvajt 3. júna (TASR) - Irán podnikol v stredu dronový útok na medzinárodné letisko v Kuvajte. Zranenia utrpelo viacero ľudí a prevádzka letiska bola pozastavená, uviedli kuvajtské úrady. Terčom útoku sa stal terminál pre pasažierov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Hovorca kuvajtského ministerstva obrany brigádny generál Saúd Abd al-Azíz Utajbí označil útok za „zločineckú iránsku agresiu, ktorá spôsobila značné materiálne škody“ na budove letiska a vyžiadala si zranenia osôb.
Dronový útok nasledoval po tom, čo Irán a Spojené štáty v utorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami. Americká armáda uviedla, že podnikla útoky na iránske vojenské zariadenie ako odvetu za predchádzajúce iránske rakety vypálené na Kuvajt a Bahrajn, dodáva AP.
Od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán koncom februára Teherán opakovane odpaľuje rakety a drony smerom na Kuvajt a ďalšie štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké vojenské základne.
Aj keď prímerie formálne platí od začiatku apríla, sporadické útoky pokračujú. Teherán ich označuje za odvetu za americké vojenské akcie.
Hovorca kuvajtského ministerstva obrany brigádny generál Saúd Abd al-Azíz Utajbí označil útok za „zločineckú iránsku agresiu, ktorá spôsobila značné materiálne škody“ na budove letiska a vyžiadala si zranenia osôb.
Dronový útok nasledoval po tom, čo Irán a Spojené štáty v utorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami. Americká armáda uviedla, že podnikla útoky na iránske vojenské zariadenie ako odvetu za predchádzajúce iránske rakety vypálené na Kuvajt a Bahrajn, dodáva AP.
Od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán koncom februára Teherán opakovane odpaľuje rakety a drony smerom na Kuvajt a ďalšie štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké vojenské základne.
Aj keď prímerie formálne platí od začiatku apríla, sporadické útoky pokračujú. Teherán ich označuje za odvetu za americké vojenské akcie.