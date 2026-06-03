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Kuvajt: Dronový útok z Iránu ochromil prevádzku medzinárodného letiska

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Ilusračné foto. Foto: TASR/AP

Dronový útok nasledoval po tom, čo Irán a Spojené štáty v utorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami.

Autor TASR
Kuvajt 3. júna (TASR) - Irán podnikol v stredu dronový útok na medzinárodné letisko v Kuvajte. Zranenia utrpelo viacero ľudí a prevádzka letiska bola pozastavená, uviedli kuvajtské úrady. Terčom útoku sa stal terminál pre pasažierov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Hovorca kuvajtského ministerstva obrany brigádny generál Saúd Abd al-Azíz Utajbí označil útok za „zločineckú iránsku agresiu, ktorá spôsobila značné materiálne škody“ na budove letiska a vyžiadala si zranenia osôb.

Dronový útok nasledoval po tom, čo Irán a Spojené štáty v utorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami. Americká armáda uviedla, že podnikla útoky na iránske vojenské zariadenie ako odvetu za predchádzajúce iránske rakety vypálené na Kuvajt a Bahrajn, dodáva AP.

Od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán koncom februára Teherán opakovane odpaľuje rakety a drony smerom na Kuvajt a ďalšie štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké vojenské základne.

Aj keď prímerie formálne platí od začiatku apríla, sporadické útoky pokračujú. Teherán ich označuje za odvetu za americké vojenské akcie.
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