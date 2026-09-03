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Kuvajt hlási iránsky raketový a dronový útok
Armáda na sociálnej sieti uviedla, že výbuchy, ktoré bolo počuť, spôsobovalo zostreľovanie dronov.
Autor TASR
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Káhira 3. septembra (TASR) - Kuvajt sa v noci na štvrtok stal znova cieľom iránskeho útoku. Protivzdušná obrana tohto štátu Perzského zálivu zachytávala „nepriateľské rakety a drony“, oznámila tamojšia armáda. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Armáda na sociálnej sieti uviedla, že výbuchy, ktoré bolo počuť, spôsobovalo zostreľovanie dronov.
Iránska štátna televízia IRIB priniesla správu, že tieto útoky boli reakciou na „zločiny Ameriky“ a ich cieľom boli vojenské základne Spojených štátov v Kuvajte.
Na Kuvajt, ako aj Jordánsko a Bahrajn cielili iránske odvetné útoky aj v noci na stredu po tom, ako Washington oznámil údery na vojenské objekty v Iráne. Tieto tri krajiny sú spojencami USA, ktoré v nich majú svoje vojenské základne.
Americký minister obrany Pete Hegseth medzitým predĺžil nasadenie vojakov v regióne, informovali noviny Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Podľa denníka by to mohlo signalizovať, že konflikt, ktorý sa začal pred vyše pol rokom, by mohol pretrvať do budúceho roka.
Armáda na sociálnej sieti uviedla, že výbuchy, ktoré bolo počuť, spôsobovalo zostreľovanie dronov.
Iránska štátna televízia IRIB priniesla správu, že tieto útoky boli reakciou na „zločiny Ameriky“ a ich cieľom boli vojenské základne Spojených štátov v Kuvajte.
Na Kuvajt, ako aj Jordánsko a Bahrajn cielili iránske odvetné útoky aj v noci na stredu po tom, ako Washington oznámil údery na vojenské objekty v Iráne. Tieto tri krajiny sú spojencami USA, ktoré v nich majú svoje vojenské základne.
Americký minister obrany Pete Hegseth medzitým predĺžil nasadenie vojakov v regióne, informovali noviny Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Podľa denníka by to mohlo signalizovať, že konflikt, ktorý sa začal pred vyše pol rokom, by mohol pretrvať do budúceho roka.