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Kuvajt i Bahrajn odrážali ďalšie útoky z Iránu
Teherán tvrdí, že útočí na americké sily v regióne, no Bahrajn i Kuvajt tvrdia, že cielil aj na civilné objekty.
Autor TASR
Kuvajt 16. júla (TASR) - Kuvajt a Bahrajn čelili vo štvrtok ďalším leteckým útokom z Iránu, uviedli ich ozbrojené sily. Došlo k tomu v rámci vzájomných úderov Teheránu a Washingtonu v boji o kontrolu nad kľúčovým Hormuzským prielivom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kuvajtská armáda uviedla, že reagovala na nové dronové útoky, z ktorých obvinila „iránsku agresiu“, zatiaľ čo novinár AFP hlásil, že počul výbuchy neďaleko hlavného mesta. Bahrajn i Kuvajt už skôr počas dňa oznámili, že ich protivzdušná obrana zachytila vlnu iránskych útokov, pričom v Manáme sa rozozvučali aj sirény.
Irán oznámil, že útočil na radarové systémy, systém protivzdušnej obrany a sklady paliva na leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte, ako aj na americké vojenské zariadenia na leteckej základni šejka Ísu v Bahrajne. Obe krajiny čelia opakovaným iránskym útokom od 7. júla, keď sa obnovili boje medzi Washingtonom a Teheránom. Došlo k tomu napriek júnovej dohode o prímerí, ktorej cieľom bolo dosiahnuť trvalé ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
Teherán tvrdí, že útočí na americké sily v regióne, no Bahrajn i Kuvajt tvrdia, že cielil aj na civilné objekty.
Kuvajtská armáda uviedla, že reagovala na nové dronové útoky, z ktorých obvinila „iránsku agresiu“, zatiaľ čo novinár AFP hlásil, že počul výbuchy neďaleko hlavného mesta. Bahrajn i Kuvajt už skôr počas dňa oznámili, že ich protivzdušná obrana zachytila vlnu iránskych útokov, pričom v Manáme sa rozozvučali aj sirény.
Irán oznámil, že útočil na radarové systémy, systém protivzdušnej obrany a sklady paliva na leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte, ako aj na americké vojenské zariadenia na leteckej základni šejka Ísu v Bahrajne. Obe krajiny čelia opakovaným iránskym útokom od 7. júla, keď sa obnovili boje medzi Washingtonom a Teheránom. Došlo k tomu napriek júnovej dohode o prímerí, ktorej cieľom bolo dosiahnuť trvalé ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
Teherán tvrdí, že útočí na americké sily v regióne, no Bahrajn i Kuvajt tvrdia, že cielil aj na civilné objekty.