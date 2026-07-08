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Kuvajt kritizoval Irán za opakované útoky
Opakované výbuchy sa ozývali aj z Bahrajnu.
Autor TASR,aktualizované
Kuvajt 8. júla (TASR) - Kuvajt v stredu odsúdil iránske útoky na jeho územie, ktoré podľa neho podkopávajú úsilie o upokojenie situácie v regióne. Agentúra AFP zároveň informovala, že opakované výbuchy sa ozývali aj z Bahrajnu po tom, ako tam zazneli sirény už po tretíkrát za posledných niekoľko hodín, píše TASR.
Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že vyjadruje „najväčšie odsúdenie a odmietnutie opakovaných, nezákonných iránskych útokov“.
„Pokračovanie týchto bezočivých útokov v čase, keď prebiehajú regionálne a medzinárodné snahy o deeskaláciu, systematicky podkopáva úsilie zamerané na zmiernenie napätia“.
Podobné vyjadrenia zverejnil v stredu aj Katar, ktorý pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ v rámci tohto konfliktu. Katarské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo potrebu „pokračovať v dialógu a diplomacii, deeskalovať napätie a nadviazať na pokrok dosiahnutý prostredníctvom memoranda o porozumení“.
Obnovené nepriateľské akcie odsúdila aj Čína. Vystríhala, že „opätovné rozpútanie vojny nie je v záujme žiadnej zo strán a vojenské prostriedky nemôžu vyriešiť základné problémy“.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) spustilo v utorok údery na Irán v reakcii na útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých obviňuje Teherán. Po niekoľkých hodinách americká armáda uviedla, že v najnovšej vlne útokov zasiahla viac než 80 iránskych cieľov.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) zase v stredu vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na „porušenie prímeria“ zo strany Spojených štátov.
Podľa reportérov agentúry AFP zneli sirény v Bahrajne už tretí raz od obnovených iránskych útokov, pričom nové výbuchy bolo v krajine počuť aj počas stredajšieho predpoludnia. Iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na ozbrojené zložky oznámila, že Teherán cielil útoky aj na leteckú základňu Šajch Ísá.
Iránska agentúra Mehr následne informovala o najnovších úderoch v meste Búšehr na juhu Iránu a v jeho okolí. AFP poukázala na to, že sa tam nachádza jediná civilná jadrová elektráreň v krajine a leží v blízkosti ostrova Chárk - hlavného ropného terminálu Iránu, cez ktorý prechádza 90 percent vývozu surovej ropy.
Podľa agentúry IRNA si americké dronové útoky v meste Máhšahr vyžiadali smrť jedného člena IRGC.
Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že vyjadruje „najväčšie odsúdenie a odmietnutie opakovaných, nezákonných iránskych útokov“.
„Pokračovanie týchto bezočivých útokov v čase, keď prebiehajú regionálne a medzinárodné snahy o deeskaláciu, systematicky podkopáva úsilie zamerané na zmiernenie napätia“.
Podobné vyjadrenia zverejnil v stredu aj Katar, ktorý pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ v rámci tohto konfliktu. Katarské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo potrebu „pokračovať v dialógu a diplomacii, deeskalovať napätie a nadviazať na pokrok dosiahnutý prostredníctvom memoranda o porozumení“.
Obnovené nepriateľské akcie odsúdila aj Čína. Vystríhala, že „opätovné rozpútanie vojny nie je v záujme žiadnej zo strán a vojenské prostriedky nemôžu vyriešiť základné problémy“.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) spustilo v utorok údery na Irán v reakcii na útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých obviňuje Teherán. Po niekoľkých hodinách americká armáda uviedla, že v najnovšej vlne útokov zasiahla viac než 80 iránskych cieľov.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) zase v stredu vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na „porušenie prímeria“ zo strany Spojených štátov.
Podľa reportérov agentúry AFP zneli sirény v Bahrajne už tretí raz od obnovených iránskych útokov, pričom nové výbuchy bolo v krajine počuť aj počas stredajšieho predpoludnia. Iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na ozbrojené zložky oznámila, že Teherán cielil útoky aj na leteckú základňu Šajch Ísá.
Iránska agentúra Mehr následne informovala o najnovších úderoch v meste Búšehr na juhu Iránu a v jeho okolí. AFP poukázala na to, že sa tam nachádza jediná civilná jadrová elektráreň v krajine a leží v blízkosti ostrova Chárk - hlavného ropného terminálu Iránu, cez ktorý prechádza 90 percent vývozu surovej ropy.
Podľa agentúry IRNA si americké dronové útoky v meste Máhšahr vyžiadali smrť jedného člena IRGC.