Piatok 10. apríl 2026
Kuvajt obvinil Irán z dronových útokov

Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Kuvajt/Rijád 10. apríla (TASR) - Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Irán, že vo štvrtok dronmi zaútočil na jeho územie, a to napriek tomu že od stredy platí prímerie. Saudskoarabská tlačová agentúra medzičasom napísala, že jeden z iránskych útokov poškodil kľúčový ropovod. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Kuvajtský rezort diplomacie uvádza, že bezpilotné lietadlá „vo štvrtok večer zasiahli niektoré kľúčové kuvajtské zariadenia“. Útoky sa uskutočnili deň pred plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom v Pakistane.

Zbor islamských revolučných gárd v reakcii útoky dronmi odmietol a obvinil z nich svojich nepriateľov. „Ak sú tieto správy zverejnené v médiách pravdivé, ide bezpochyby o dielo sionistického nepriateľa alebo Ameriky,“ uviedli gardy.

Saudskoarabská agentúra SPA s odvolaním na nemenovaný zdroj napísala, že nedávny útok poškodil Východo-západný ropovod, ktorý prepravuje ropu z Perzského zálivu na pobrežie Červeného mora a obchádza tak uzavretý Hormuzský prieliv. Podľa Reuters sa tým Irán môže pokúšať vyvinúť tlak na spojencov USA s cieľom vynútiť zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizballáhom.

Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe. Obe strany konfliktu však odvtedy hlásili viacero porušení prímeria.
