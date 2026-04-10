Kuvajt obvinil Irán z dronových útokov
Kuvajt/Rijád 10. apríla (TASR) - Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Irán, že vo štvrtok dronmi zaútočil na jeho územie, a to napriek tomu že od stredy platí prímerie. Saudskoarabská tlačová agentúra medzičasom napísala, že jeden z iránskych útokov poškodil kľúčový ropovod. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Kuvajtský rezort diplomacie uvádza, že bezpilotné lietadlá „vo štvrtok večer zasiahli niektoré kľúčové kuvajtské zariadenia“. Útoky sa uskutočnili deň pred plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom v Pakistane.
Zbor islamských revolučných gárd v reakcii útoky dronmi odmietol a obvinil z nich svojich nepriateľov. „Ak sú tieto správy zverejnené v médiách pravdivé, ide bezpochyby o dielo sionistického nepriateľa alebo Ameriky,“ uviedli gardy.
Saudskoarabská agentúra SPA s odvolaním na nemenovaný zdroj napísala, že nedávny útok poškodil Východo-západný ropovod, ktorý prepravuje ropu z Perzského zálivu na pobrežie Červeného mora a obchádza tak uzavretý Hormuzský prieliv. Podľa Reuters sa tým Irán môže pokúšať vyvinúť tlak na spojencov USA s cieľom vynútiť zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizballáhom.
Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe. Obe strany konfliktu však odvtedy hlásili viacero porušení prímeria.
