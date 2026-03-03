< sekcia Zahraničie
Kuvajt od začiatku konfliktu v Iráne zachytil stovky dronov a rakiet
Irán v reakcii na izraelsko-americkú operáciu, ktorá začala v sobotu, útočí na na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Autor TASR
Kuvajt 3. marca (TASR) - Kuvajt od soboty zachytil 178 balistických striel a 384 dronov, s odvolaním na tamojšie ministerstvo obrany o tom informovala kuvajtská tlačová agentúra. TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.
Kuvajtská agentúra tvrdí, že od začiatku tohto konfliktu utrpelo zranenia 27 príslušníkov kuvajtskej armády. Všetci sú v stabilizovanom stave.
Stanica al-Džazíra informuje, že iránske Revolučné gardy sa v utorok prihlásili k „novej vlne útokov“ na americkú vojenskú základňu Arifdžán v Kuvajte, na ktorú vypustili desať dronov. Tie podľa gárd zasiahli svoje ciele.
Kuvajtské ozbrojené sily potvrdili, že vo vzdušnom priestore krajiny zaznamenali iránske rakety a drony.
O raketách zameraných na svoje územie a vypustených z Iránu informovali aj Spojené arabské emiráty a Izrael. V utorok v ranných hodinách hlásili výbuchy z Rijádu, kde drony zasiahli americkú ambasádu a zapríčinili požiar. Katar hlásil zneškodnenie dvoch balistických striel.
