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Kuvajt opäť čelil iránskym útokom
Podľa ministerstva dronový útok zasiahol aj morskú ropnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka.
Autor TASR
Kuvajt 12. júla (TASR) - Irán v nedeľu zaútočil na tri pohraničné stanovištia, americké odpaľovacie zariadenia raketových systémov HIMARS a príslušné sklady munície v Kuvajte, informovali iránske médiá a tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Tri pozemné pohraničné stanovištia na severe krajiny sa stali terčom zbabelého útoku, ktorý spôsobil materiálne škody,“ uvádza sa vo vyhlásení kuvajtského ministerstva obrany, ktoré však nešpecifikovalo pôvod útoku.
Podľa ministerstva dronový útok zasiahol aj morskú ropnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka.
Iránska tlačová agentúra Fárs niekoľko neskôr uviedla, že IRGC podnikli dronové útoky na americké zariadenia a sklad.
Kuvajt spolu s Bahrajnom, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) hlásil útoky aj v nedeľu ráno.
„Tri pozemné pohraničné stanovištia na severe krajiny sa stali terčom zbabelého útoku, ktorý spôsobil materiálne škody,“ uvádza sa vo vyhlásení kuvajtského ministerstva obrany, ktoré však nešpecifikovalo pôvod útoku.
Podľa ministerstva dronový útok zasiahol aj morskú ropnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka.
Iránska tlačová agentúra Fárs niekoľko neskôr uviedla, že IRGC podnikli dronové útoky na americké zariadenia a sklad.
Kuvajt spolu s Bahrajnom, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) hlásil útoky aj v nedeľu ráno.