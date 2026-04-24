< sekcia Zahraničie
Kuvajt: Drony smerujúce z Iraku zasiahli pohraničné stanovištia
Autor TASR
Kuvajt 24. apríla (TASR) - Kuvajtská armáda v piatok oznámila, že drony prichádzajúce smerom zo susedného Iraku zasiahli pohraničné stanovištia na severnej hranici, pričom došlo k škodám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes ráno boli dva severné hraničné posty Kuvajtom terčom zločinného aktu agresiu, pri ktorom boli použité dva drony naložené výbušninami, riadené optickými káblami a pochádzajúce z Irackej republiky, čo spôsobilo materiálne škody,...ale žiadne obete na životoch,“ uviedla armáda v príspevku na sociálnej sieti X.
Proiránske ozbrojené skupiny sa po začiatku vojny na Blízkom východe opakovane prihlásili k útokom na „nepriateľské základne“ v Iraku a širšom regióne. Po začiatku prímeria Spojenými štátmi a Iránom oznámili zastavenie svojich akcií.
Krajiny v Perzskom zálive si v uplynulom období predvolali irackých zástupcov na protest proti útokom týchto skupín.
Irak bol rovnako ako aj krajiny v Perzskom zálive vtiahnutý do vojny medzi USA, Izraelom a Iránom, pričom bol opakovane vystavený útokom proti americkým záujmom v krajine - najmä ambasáde v Bagdade - a tamojším proriránskym skupinám.
