Kuvajt popravil piatich ľudí vrátane muža odsúdeného za útok na mešitu

Kuvajt 27. júla (TASR) - V Kuvajte vo štvrtok popravili päť osôb vrátane muža odsúdeného za účasť na samovražednom bombovom útoku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Viacnásobné popravy sú v tomto emiráte v porovnaní so susednou Saudskou Arábiou pomerne zriedkavé. Kuvajt k nim naposledy pristúpil vlani v novembri, keď bolo po päťročnom moratóriu popravených sedem ľudí.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že dohliadala na "výkon trestu smrti v kuvajtskej ústrednej väznici" nad piatimi osobami. Väčšina bola odsúdená za vraždu.



Medzi nimi bol aj Abd ar-Rahmán Sábah Saúd, hlavný odsúdený za bombový útok z roku 2015 proti šiitskej mešite v kuvajtskom hlavnom meste počas piatkových modlitieb. Bol to najkrvavejší útok v histórii tejto krajiny.



Saúd, Arab bez štátnej príslušnosti, bol usvedčený, že samovražedného atentátnika odviezol do mešity, a predtým mu z blízkosti saudskoarabských hraníc dopravil pás s výbušninami. Na prvom súdnom procese Saúd priznal vinu vo väčšine bodov obžaloby, ale na odvolacom a najvyššom súde všetky obvinenia odmietol.



Medzi ďalšími popravenými boli Kuvajťan, Egypťan a príslušník kuvajtskej menšiny Bidún bez štátnej príslušnosti za vraždu a Srílančan za pašovanie drog. Prokuratúra uviedla, že všetkých piatich obesili.



Kuvajt zaviedol trest smrti v polovici 60. rokov 20. storočia a odvtedy popravil desiatky ľudí. Najvyšší trest je tam však pomerne zriedkavý. V roku 2017 bolo hromadne popravených sedem odsúdených vrátane člena vládnucej rodiny.



V krajinách Perzského zálivu je trest smrti rozšírený, najmä v Iráne a Saudskej Arábii, kde bolo podľa údajov AFP len tento rok odsúdených na smrť 74 ľudí.



Európska saudskoarabská organizácia pre ľudské práva (ESOHR) minulý týždeň uviedla, že v Saudskej Arábii v súčasnosti čaká na trest smrti najmenej 64 ľudí. Deväť z nich bolo v čase obvinenia ešte maloletých.