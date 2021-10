Kuvajt povolil ženám vstup do armády

Kuvajt 12. októbra (TASR) - Kuvajtské ženy budú môcť vstúpiť do armády a stať sa súčasťou bojových jednotiek po tom, ako sa mohli celé roky uchádzať iba o civilné pozície. V utorok to oznámila kuvajtská armáda, informovala agentúra AFP.



Kuvajtský minister obrany Hamad Džábir al-Alí as-Sabáh na sociálnej sieti Twitter uviedol, že ženy majú dvere otvorené a môžu sa uchádzať o rozličné bojové pozície a vojenské hodnosti vrátane dôstojníckych.



"Nastal čas, aby kuvajtské ženy dostali možnosť vstúpiť do kuvajtskej armády po boku svojich bratov," uviedol šéf rezortu obrany. Zároveň vyjadril presvedčenie o "spôsobilosti žien a ich schopnosti znášať utrpenie".



Kuvajtské ženy získali právo voliť v roku 2005 a stali sa aktívne v politike. Napriek tomu, že v súčasnom kuvajtskom parlamente nesedí žiadna žena, v minulosti boli jeho súčasťou, ako aj súčasťou vládneho kabinetu.



Na rozdiel od ostatných krajín v Perzskom zálive má parlament v Kuvajte zákonodarnú moc a je známe, že tamojší zákonodarcovia zvyknú spochybňovať rozhodnutia vlády či monarchie, píše AFP.