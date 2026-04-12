Kuvajt rozbil sieť, ktorá financovala terorizmus, zadržali 24 ľudí
Kuvajt už v marci informoval o zadržaní šiestich osôb napojených na proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Autor TASR
Kuvajt 12. apríla (TASR) - Úrady v Kuvajte v sobotu neskoro večer oznámili zadržanie 24 osôb v rámci rozsiahleho vyšetrovania zameraného na financovanie teroristických subjektov. Tamojšie ministerstvo vnútra uviedlo, že sa mu podarilo „zmariť sprisahanie zamerané na podkopanie bezpečnosti“ krajiny. Podľa bezpečnostných zdrojov citovaných agentúrou AFP sa medzi zadržanými nachádza aj päť bývalých kuvajtských zákonodarcov, informuje TASR.
Miestna agentúra pre štátnu bezpečnosť spresnila, že skupina, ktorú tvorí 24 kuvajtských občanov (vrátane jednej osoby so zrušeným štátnym občianstvom), disponovala finančnými prostriedkami spájanými s nezákonnou činnosťou. Podľa oficiálneho vyhlásenia rezortu vnútra na sieti X išlo o organizovanú schému, v ktorej boli pod „náboženskými zámienkami“ zhromažďované financie určené na transfer do zahraničia na základe inštrukcií z cudziny.
Tieto kroky prichádzajú v čase zvýšeného napätia v regióne po tom, čo Irán minulý mesiac začal útočiť na Kuvajt a ďalšie štáty Perzského zálivu v rámci reakcie na americko-izraelské údery. Úrady v regióne v reakcii na tieto udalosti zintenzívnili zásahy proti jednotlivcom a organizáciám podozrivých z napojenia na Teherán, pripomína AFP.
Kuvajt už v marci informoval o zadržaní šiestich osôb napojených na proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh. Skupina údajne plánovala atentáty na štátnych predstaviteľov. Hizballáh akúkoľvek prítomnosť alebo operácie na území Kuvajtu opakovane popiera.
