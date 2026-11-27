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Kuvajt si predvolal veľvyslanca Iránu pre pokračujúce útoky
Teherán v uplynulom týždni zintenzívnil údery na Kuvajt a Bahrajn.
Autor TASR
Kuvajt 27. novembra (TASR) - Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že si predvolalo iránskeho veľvyslanca pre útoky Iránu. Rezort tak urobil po štvrtkovom dronovom údere v Kuvajte, pri ktorom zahynuli dvaja talianski občania. Teherán zodpovednosť za útok odmieta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo tvrdí, že veľvyslancovi islamskej republiky odovzdalo „protestnú nótu v súvislosti s pokračujúcimi iránskymi útokmi na Kuvajt“, pričom k najnovšiemu úderu došlo vo štvrtok.
Teherán v uplynulom týždni zintenzívnil údery na Kuvajt a Bahrajn. Iránska armáda aj ministerstvo zahraničných vecí však popreli zodpovednosť za štvrtkový útok, pri ktorom prišli o život dvaja talianski technici, ktorí podľa šéfa talianskej diplomacie Antonia Tajaniho vykonávali v Kuvajte údržbu systémov protivzdušnej obrany.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí telefonoval s kuvajtským náprotivkom Džarráhom Džábirom Ahmadom Sabáhom, ako aj s Tajanim, aby poprel zodpovednosť Teheránu. Šéfovi talianskej diplomacie povedal, že „Irán nemal žiadnu úlohu ani sa nijakým spôsobom nepodieľal na tejto udalosti,“ uviedlo iránske ministerstvo.
Teherán je podľa Arákčího pripravený spolupracovať s Kuvajtom a Talianskom na zistení príčin tohto incidentu. Arákčí na sieti X napísal, že tento útok „vyzeral podozrivo“ a pripomínal „vopred pripravený scenár na rozpútanie vojny,“ informuje DPA.
Ministerstvo tvrdí, že veľvyslancovi islamskej republiky odovzdalo „protestnú nótu v súvislosti s pokračujúcimi iránskymi útokmi na Kuvajt“, pričom k najnovšiemu úderu došlo vo štvrtok.
Teherán v uplynulom týždni zintenzívnil údery na Kuvajt a Bahrajn. Iránska armáda aj ministerstvo zahraničných vecí však popreli zodpovednosť za štvrtkový útok, pri ktorom prišli o život dvaja talianski technici, ktorí podľa šéfa talianskej diplomacie Antonia Tajaniho vykonávali v Kuvajte údržbu systémov protivzdušnej obrany.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí telefonoval s kuvajtským náprotivkom Džarráhom Džábirom Ahmadom Sabáhom, ako aj s Tajanim, aby poprel zodpovednosť Teheránu. Šéfovi talianskej diplomacie povedal, že „Irán nemal žiadnu úlohu ani sa nijakým spôsobom nepodieľal na tejto udalosti,“ uviedlo iránske ministerstvo.
Teherán je podľa Arákčího pripravený spolupracovať s Kuvajtom a Talianskom na zistení príčin tohto incidentu. Arákčí na sieti X napísal, že tento útok „vyzeral podozrivo“ a pripomínal „vopred pripravený scenár na rozpútanie vojny,“ informuje DPA.