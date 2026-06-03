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Kuvajt vyhostil iránskych diplomatov v reakcii na útok na letisko
Námestník kuvajtského ministra zahraničných vecí Hamad Sulajmán al-Mašán si predvolal iránskeho chargé d'affaires v Kuvajte Hamída Jakúbího Fára.
Autor TASR
Kuvajt 3. júna (TASR) - Kuvajt v stredu požiadal dvoch zamestnancov iránskeho veľvyslanectva, aby do 24 hodín opustili krajinu. Reagoval tak na útok Iránu na terminál medzinárodného letiska v hlavnom meste krajiny, pri ktorom zahynul jeden človek a 63 ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Námestník kuvajtského ministra zahraničných vecí Hamad Sulajmán al-Mašán si predvolal iránskeho chargé d'affaires v Kuvajte Hamída Jakúbího Fára.
„Odovzdal mu oficiálnu protestnú nótu týkajúcu sa pokračujúcich iránskych útokov a rozhodnutia znížiť počet členov iránskeho veľvyslanectva v krajine a považovať dvoch členov iránskej diplomatickej misie za nežiaduce osoby a požiadať ich o odchod z územia štátu Kuvajt do maximálne 24 hodín,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení kuvajtská diplomacia.
Krajina v stredu zároveň oznámila, že v priebehu dňa zaznamenala 30 balistických rakiet a dronov pochádzajúcich z Iránu.
„Ozbrojené sily od dnešného úsvitu zaznamenali 13 nepriateľských balistických rakiet v kuvajtskom vzdušnom priestore. Tieto rakety boli zachytené nad viacerými obytnými oblasťami, čo spôsobilo pád niekoľkých úlomkov. Ozbrojené sily tiež zaznamenali 17 nepriateľských dronov. Táto ohavná iránska agresia bola namierená proti civilným a dôležitým zariadeniam,“ uviedol hovorca ministerstva obrany.
Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.
Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.
Kuvajt tieto obvinenia následne poprel a vyhlásil, že jeho územie ani vzdušný priestor neboli použité na útok na žiadnu krajinu.
Námestník kuvajtského ministra zahraničných vecí Hamad Sulajmán al-Mašán si predvolal iránskeho chargé d'affaires v Kuvajte Hamída Jakúbího Fára.
„Odovzdal mu oficiálnu protestnú nótu týkajúcu sa pokračujúcich iránskych útokov a rozhodnutia znížiť počet členov iránskeho veľvyslanectva v krajine a považovať dvoch členov iránskej diplomatickej misie za nežiaduce osoby a požiadať ich o odchod z územia štátu Kuvajt do maximálne 24 hodín,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení kuvajtská diplomacia.
Krajina v stredu zároveň oznámila, že v priebehu dňa zaznamenala 30 balistických rakiet a dronov pochádzajúcich z Iránu.
„Ozbrojené sily od dnešného úsvitu zaznamenali 13 nepriateľských balistických rakiet v kuvajtskom vzdušnom priestore. Tieto rakety boli zachytené nad viacerými obytnými oblasťami, čo spôsobilo pád niekoľkých úlomkov. Ozbrojené sily tiež zaznamenali 17 nepriateľských dronov. Táto ohavná iránska agresia bola namierená proti civilným a dôležitým zariadeniam,“ uviedol hovorca ministerstva obrany.
Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.
Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.
Kuvajt tieto obvinenia následne poprel a vyhlásil, že jeho územie ani vzdušný priestor neboli použité na útok na žiadnu krajinu.