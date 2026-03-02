Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Kuvajt: Z budovy veľvyslanectva USA stúpa po iránskych útokov dym

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V dôsledku iránskych útokov zomrela od soboty v Kuvajte najmenej jedna osoba a 32 ďalších utrpelo poranenia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kuvajt 2. marca (TASR) - Po sérii iránskych útokov stúpal v pondelok ráno z budovy veľvyslanectva Spojených štátov v Kuvajte kúdol čierneho dymu. Ambasáda vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

„Nad Kuvajtom pretrváva hrozba raketových a dronových útokov. Nechoďte na veľvyslanectvo. Ukryte sa vo svojom bydlisku na najnižšom dostupnom poschodí a ďalej od okien. Nevychádzajte von,“ vyhlásilo veľvyslanectvo s tým, že tak robia i jeho zamestnanci.

Kuvajtom sa nadránom ozývali poplašné sirény. Štátna tlačová agentúra KUNA s odvolaním sa na civilnú ochranu informovala, že počas noci zachytili nešpecifikované množstvo iránskych dronov. Situácia v Kuvajte je podľa nej stabilná a nie je dôvod na obavy.

V dôsledku iránskych útokov zomrela od soboty v Kuvajte najmenej jedna osoba a 32 ďalších utrpelo poranenia. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva boli všetci zranení inej ako kuvajtskej štátnej príslušnosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania