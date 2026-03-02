< sekcia Zahraničie
Kuvajt: Z budovy veľvyslanectva USA stúpa po iránskych útokov dym
V dôsledku iránskych útokov zomrela od soboty v Kuvajte najmenej jedna osoba a 32 ďalších utrpelo poranenia.
Autor TASR
Kuvajt 2. marca (TASR) - Po sérii iránskych útokov stúpal v pondelok ráno z budovy veľvyslanectva Spojených štátov v Kuvajte kúdol čierneho dymu. Ambasáda vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Nad Kuvajtom pretrváva hrozba raketových a dronových útokov. Nechoďte na veľvyslanectvo. Ukryte sa vo svojom bydlisku na najnižšom dostupnom poschodí a ďalej od okien. Nevychádzajte von,“ vyhlásilo veľvyslanectvo s tým, že tak robia i jeho zamestnanci.
Kuvajtom sa nadránom ozývali poplašné sirény. Štátna tlačová agentúra KUNA s odvolaním sa na civilnú ochranu informovala, že počas noci zachytili nešpecifikované množstvo iránskych dronov. Situácia v Kuvajte je podľa nej stabilná a nie je dôvod na obavy.
V dôsledku iránskych útokov zomrela od soboty v Kuvajte najmenej jedna osoba a 32 ďalších utrpelo poranenia. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva boli všetci zranení inej ako kuvajtskej štátnej príslušnosti.
