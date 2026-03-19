< sekcia Zahraničie
Kuvajt zadržal 10 členov Hizballáhu, údajne prekazil teroristický plán
Zadržaných bolo desať občanov, členov teroristickej skupiny napojenej na zakázanú teroristickú organizáciu Hizballáh.
Autor TASR
Kuvajt 19. marca (TASR) - Kuvajt v stredu zadržal 10 militantov napojených na proiránske šiitské hnutie Hizballáh, ktorí boli obvinení z prípravy „teroristických“ akcií namierených proti kľúčovej infraštruktúre, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Krajiny Perzského zálivu čelia každodenným útokom zo strany Iránu od vypuknutia vojny na Blízkom východe, do ktorej sa zapojili skupiny podporované Teheránom vrátane Hizballáhu.
„Štátna bezpečnostná služba úspešne zmarila plán na teroristickú operáciu zameranú na kritické zariadenia,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
„Zadržaných bolo desať občanov, členov teroristickej skupiny napojenej na zakázanú teroristickú organizáciu Hizballáh,“ dodalo.
Ministerstvo zverejnilo video so zaistenými predmetmi, medzi ktorými boli vlajky hnutia, drony a fotografie zavraždeného iránskeho ajatolláha Alího Chameneího a bývalého vodcu Hizballáhu Hassana Nasralláha, ktorý zahynul v roku 2024 pri izraelskom útoku.
Ide už o druhú bunku napojenú na Hizballáh, ktorá bola tento týždeň v Kuvajte zadržaná.
V pondelok kuvajtské ministerstvo vnútra oznámilo, že zadržalo 16 osôb – 14 Kuvajťanov a dvoch libanonských štátnych príslušníkov – napojených na spomínané hnutie, ktorí plánovali sabotáž.
Rezort uviedol, že skupina sa snažila verbovať nových členov a že zaistil množstvo zbraní, kamerových dronov a zariadení na komunikáciu pomocou Morseovej abecedy.
Hizballáh poprel, že by medzi zatknutými boli jeho členovia.
Krajiny Perzského zálivu čelia každodenným útokom zo strany Iránu od vypuknutia vojny na Blízkom východe, do ktorej sa zapojili skupiny podporované Teheránom vrátane Hizballáhu.
„Štátna bezpečnostná služba úspešne zmarila plán na teroristickú operáciu zameranú na kritické zariadenia,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
„Zadržaných bolo desať občanov, členov teroristickej skupiny napojenej na zakázanú teroristickú organizáciu Hizballáh,“ dodalo.
Ministerstvo zverejnilo video so zaistenými predmetmi, medzi ktorými boli vlajky hnutia, drony a fotografie zavraždeného iránskeho ajatolláha Alího Chameneího a bývalého vodcu Hizballáhu Hassana Nasralláha, ktorý zahynul v roku 2024 pri izraelskom útoku.
Ide už o druhú bunku napojenú na Hizballáh, ktorá bola tento týždeň v Kuvajte zadržaná.
V pondelok kuvajtské ministerstvo vnútra oznámilo, že zadržalo 16 osôb – 14 Kuvajťanov a dvoch libanonských štátnych príslušníkov – napojených na spomínané hnutie, ktorí plánovali sabotáž.
Rezort uviedol, že skupina sa snažila verbovať nových členov a že zaistil množstvo zbraní, kamerových dronov a zariadení na komunikáciu pomocou Morseovej abecedy.
Hizballáh poprel, že by medzi zatknutými boli jeho členovia.