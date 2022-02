Kuvajt zakázal uviesť film, v ktorom účinkuje slávna izraelská herečka

Na archívnej snímke z 13. novembra 2017 herečka Gal Gadotová. Foto: TASR/AP

Kuvajt 7. februára (TASR) - Kuvajt zakáže novú filmovú adaptáciu detektívneho príbehu Agathy Christie Smrť na Níle, v ktorom hrajú viaceré hollywoodske herecké hviezdy, ako aj izraelská herečka Gal Gadotová. Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu informovali kuvajtské úrady.Film režírovaný Kennethom Branaghom, ktorý v ňom aj stvárnil jednu z hlavných úloh, by mal mať premiéru tento mesiac v Spojených štátoch. Návštevníci kín v Kuvajte ho však nebudú môcť sledovať, potvrdila pre agentúru AFP hovorkyňa ministerstva informácií Anuar Muradová.Podľa kuvajtských novín al-Kabás bolo rozhodnutie prijaté po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili žiadosti, aby bol film zakázaný. Používatelia sociálnych sietí poukázali na Gadotovej pochvalné vyjadrenia na adresu izraelskej armády a jej kritiku palestínskeho islamského hnutia Hamas počas vojny v Gaze v roku 2014.Gadotová sa najviac preslávila hlavnou úlohou v hollywoodskom trháku, akčnom filme Wonder Woman z roku 2017, ktorý bol v niektorých arabských krajinách zakázaný.Na sociálnych sieťach sa často stáva terčom kritiky, pretože vykonávala povinnú základnú vojenskú službu v izraelskej armáde.Kuvajt rozhodne podporuje boj Palestínčanov za svoj samostatný štát a je proti normalizácii vzťahov s Izraelom – na rozdiel od svojich susedov v Perzskom zálive, Spojených arabských emirátov a Bahrajnu, ktoré so židovským štátom podpísali mierové dohody.