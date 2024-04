Kvalita ovzdušia v Poľsku sa vlani výrazne zlepšila

Varšava 29. apríla (TASR) - Kvalita ovzdušia v Poľsku sa počas minulého roka oproti tomu predošlému výrazne zlepšila. Oznámil to v pondelok poľský hlavný inšpektorát ochrany životného prostredia (GIOŠ), informuje TASR podľa agentúry PAP.



"Vyhodnotenie kvality ovzdušia v Poľsku za rok 2023 ukázalo, že sa oproti roku 2022 výrazne zlepšila," informoval GIOŠ. Dodal, že koncentrácia väčšiny cudzorodých znečisťujúcich častíc v ovzduší sa celkovo medziročne znížila. Zároveň klesol aj počet oblastí, v ktorých boli prekročené jej povolené hodnoty.



Vlani boli v Poľsku prekročené povolené úrovne znečistenia pri piatich druhoch látok, a to v prípade prachových častíc PM10 (častice, ktorých priemer nepresahuje 10 mikrometrov), ako aj arzéne a benzopyrénoch zastúpených v PM10, a tiež oxide dusičitom a ozóne. Klesol však počet oblastí s vyššou ako povolenou úrovňou PM10. Tých bolo v roku 2021 až 25, kým predvlani 14 a vlani už len dve.



Podľa GIOŠ nebola v roku 2023 v Poľsku nijaká oblasť s prekročeným limitom pre častice PM2,5 (ide o atmosférické aerosóly s maximálnym priemerom 2,5 mikrometra). V roku 2022 tam bolo 11 a v roku 2021 až 29 takýchto oblastí.



Kvalita ovzdušia je v Poľsku dlhodobo diskutovanou témou, nakoľko mnohé tamojšie mestá trápi zahltenie smogom, a to najmä v zimných mesiacoch. GIOŠ je ako úrad štátnej správy zodpovedný za kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, ako aj za monitorovanie samotného životného prostredia.