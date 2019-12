Kvalita ovzdušia v Sydney je horšia než v čínskom Šanghaji

Sydney 5. decembra (TASR) - Kvalita ovzdušia austrálskeho mesta Sydney, známeho svojou zvyčajne čistou modrou oblohou, je momentálne horšia ako v čínskom Šanghaji. Následkom zúriacich požiarov na východnom pobreží krajiny sa znečistenie ovzdušia stáva v tomto najväčšom meste Austrálie pravidelným úkazom, pričom situácia vedie k zdravotným varovaniam a zintenzívneniu diskusie o klimatických zmenách.



Informoval o tom vo štvrtok denník The Straits Times s odvolaním sa na tlačovú agentúru Bloomberg.



Kvalita vzduchu v jednotlivých častiach mesta bola vyhodnotená ako horšia než v Šanghaji, notoricky známom svojím znečisteným ovzduším, pričom jedno sydneyské predmestie je podľa organizácie World Air Quality Index aktuálne klasifikované ako "veľmi nezdravé". Predmestie dostalo index znečistenia vzduchu 206, zatiaľ čo Šanghaj má index "nezdravosti" 160.



Samostatný index, vypracovaný austrálskou vládou, považuje za "nebezpečné" všetko nad hodnotou 200. Niekoľko častí Sydney vo štvrtok spĺňalo toto najvyššie varovanie, dosahujúc index až 622. Miestne úrady varovali obyvateľov, aby sa vyhýbali pohybu po vonku - najmä tí, ktorí trpia srdcovými a pľúcnymi chorobami.



Sydney zahaľuje dusivý závoj dymu z vyše 100 lesných požiarov zúriacich na území štátu Nový Južný Wales.



Austrália zaznamenala v tomto roku najsuchšiu jar v 120-ročnej histórii svojich meraní. Rok 2019 bol na základe dostupných meraní zároveň piatym najhorúcejším v dejinách Austrálie. Najvyššiu teplotu, 47,1 stupňa Celzia, namerali v polovici novembra v štáte Západná Austrália.



V Austrálii sú ročné obdobia v opačnom čase než na severnej pologuli - leto trvá od decembra do februára; od marca do mája je jeseň; od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.