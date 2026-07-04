< sekcia Zahraničie
Kvôli radom na čerpacích staniciach v Moskve sa prudko zhoršili zápchy
Dopravné zápchy v Moskve sa za posledné dva týždne zvýšili asi o 15 – 20 percent.
Autor TASR
Moskva 4. júla (TASR) - Palivová kríza spôsobená útokmi ukrajinských ozbrojených síl na ruské ropné rafinérie čoraz viac ovplyvňuje život aj v metropole Moskva. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Od začiatku týždňa niekoľko veľkých reťazcov vrátane Gazprom Nefť, Lukoil a Teboil v Moskve a priľahlej oblasti obmedzilo tankovanie benzínu a nafty do kanistrov. Napriek tomu sa na čerpacích staniciach v hlavnom meste podobne ako v iných regiónoch tvoria dlhé rady áut. Tam, kde palivo majú, sú vodiči nútení čakať od 20 minút do dvoch hodín.
„Situácia je zlá. Všade sú rady. Na niektorých miestach nie je benzín – môžete prejsť okolo troch čerpacích staníc, ktoré nemajú benzín. Potom sa zaradíte do radu – môže to trvať hodinu, dve alebo 30 minút, ak máš šťastie,“ povedala agentúre Reuters obyvateľka Moskvy Maria. Sama väčšmi používa verejnú dopravu, pretože v meste je to „hrozné“ s palivom do auta.
Dopravné zápchy v Moskve sa za posledné dva týždne zvýšili asi o 15 – 20 percent. Vodiči „čoraz častejšie uviaznu nielen v dopravných zápchach, ale tiež čakajú na natankovanie“. Telegramový kanál Mash tvrdí, že niekde sú zápchy aj v noci.
Najvýraznejšie sa to zhoršilo na Záhradnom a Treťom okruhu, na južnom a severovýchodnom úseku Moskovského okruhu (MKAD) a na diaľničných výpadovkách Leningradskej, Dmitrovskej a Volgogradskej a na Kutuzovskom prospekte. Niektorí vodiči čakajú v rade na natankovanie, iní sa radšej snažia nájsť voľnejšiu čerpaciu stanicu. V dôsledku toho ranná a večerná dopravná zápcha v ruskom hlavnom meste stabilne dosahuje stupeň osem až desať na desaťbodovej stupnici, počas dňa to je okolo stupňa šesť.
V polovici júna ropnú rafinériu spoločnosti Gazpromnefť v moskovskej štvrti Kapotňa dvakrát zasiahli ukrajinské drony. Podľa agentúry Reuters bude rafinéria dlhšie odstavená a jej zdroje uvádzajú, že sa po rekonštrukcii otvorí až v roku 2027. Útoky dronmi zasiahli aj ďalšie rafinérie zásobujúce Moskvu vrátane rafinérií v Jaroslavli, Riazani a Kstove.
Od začiatku týždňa niekoľko veľkých reťazcov vrátane Gazprom Nefť, Lukoil a Teboil v Moskve a priľahlej oblasti obmedzilo tankovanie benzínu a nafty do kanistrov. Napriek tomu sa na čerpacích staniciach v hlavnom meste podobne ako v iných regiónoch tvoria dlhé rady áut. Tam, kde palivo majú, sú vodiči nútení čakať od 20 minút do dvoch hodín.
„Situácia je zlá. Všade sú rady. Na niektorých miestach nie je benzín – môžete prejsť okolo troch čerpacích staníc, ktoré nemajú benzín. Potom sa zaradíte do radu – môže to trvať hodinu, dve alebo 30 minút, ak máš šťastie,“ povedala agentúre Reuters obyvateľka Moskvy Maria. Sama väčšmi používa verejnú dopravu, pretože v meste je to „hrozné“ s palivom do auta.
Dopravné zápchy v Moskve sa za posledné dva týždne zvýšili asi o 15 – 20 percent. Vodiči „čoraz častejšie uviaznu nielen v dopravných zápchach, ale tiež čakajú na natankovanie“. Telegramový kanál Mash tvrdí, že niekde sú zápchy aj v noci.
Najvýraznejšie sa to zhoršilo na Záhradnom a Treťom okruhu, na južnom a severovýchodnom úseku Moskovského okruhu (MKAD) a na diaľničných výpadovkách Leningradskej, Dmitrovskej a Volgogradskej a na Kutuzovskom prospekte. Niektorí vodiči čakajú v rade na natankovanie, iní sa radšej snažia nájsť voľnejšiu čerpaciu stanicu. V dôsledku toho ranná a večerná dopravná zápcha v ruskom hlavnom meste stabilne dosahuje stupeň osem až desať na desaťbodovej stupnici, počas dňa to je okolo stupňa šesť.
V polovici júna ropnú rafinériu spoločnosti Gazpromnefť v moskovskej štvrti Kapotňa dvakrát zasiahli ukrajinské drony. Podľa agentúry Reuters bude rafinéria dlhšie odstavená a jej zdroje uvádzajú, že sa po rekonštrukcii otvorí až v roku 2027. Útoky dronmi zasiahli aj ďalšie rafinérie zásobujúce Moskvu vrátane rafinérií v Jaroslavli, Riazani a Kstove.