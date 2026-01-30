< sekcia Zahraničie
Kybernetická bezpečnosť: Nemecko a Izrael usporiadali cvičenia
Dohoda predpokladá užšiu koordináciu medzi bezpečnostnými agentúrami oboch krajín, ako aj intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti kybernetickej kriminality, umelej inteligencie a obrany proti dronom.
Autor TASR
Berlín 30. januára (TASR) - Nemecko a Izrael po prvýkrát uskutočnili spoločné cvičenie na obranu proti prípadnému rozsiahlemu kybernetickému útoku, oznámilo v piatok nemecké ministerstvo vnútra. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Cvičenie s krycím názvom Blue Horizon bolo prvým konkrétnym krokom v rámci dohody o kybernetickej bezpečnosti, ktorú Nemecko a Izrael nedávno uzavreli.
Dohoda predpokladá užšiu koordináciu medzi bezpečnostnými agentúrami oboch krajín, ako aj intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti kybernetickej kriminality, umelej inteligencie a obrany proti dronom.
Podľa nemeckého ministerstva vnútra bolo cieľom cvičenia umožniť odborníkom z oboch strán, aby sa lepšie spoznali.
Kľúčovým prvkom partnerstva je plán vytvoriť tzv. Nemecký Cyberdome, ktorý je inšpirovaný izraelským systémom. Izrael opisuje Cyberdome ako obranný systém, ktorý spája rôzne zdroje údajov a využíva umelú inteligenciu na identifikáciu zraniteľných miest a detekciu potenciálnych online hrozieb. Podľa izraelských predstaviteľov môžu byť prostredníctvom tohto systému organizácie varované pred možnými hackerskými útokmi už v ranom štádiu.
