Kybernetický útok nebol príčinou aprílového blackoutu v Španielsku

Madrid 14. mája (TASR) — V doterajšom priebehu vyšetrovania rozsiahleho výpadku dodávok elektriny v Španielsku a susednom Portugalsku z 28. apríla sa nenašli nijaké dôkazy o tom, že by ho spôsobil kybernetický útok na prevádzkovateľa národnej rozvodnej siete Red Eléctrica. Vo svojom vystúpení v parlamente to v stredu uviedla španielska vicepremiérka a ministerka pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy Sara Aagesenová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a španielskej verejnoprávnej televízie RTVE.



„Po analýze všetkých relevantných údajov sme nenašli nijaké náznaky toho, že by sa prevádzkovateľ siete stal terčom kybernetického útoku,“ povedala Aagesenová.



Polhodinu pred kolapsom rozvodnej siete, ktorý nastal o 12.33 h SELČ, boli podľa nej zaznamenané dva veľké výkyvy výkonu a v troch rozvodniach v južných provinciách Granada, Badajoza a Sevilla zaznamenali stratu 2,2 gigawattov energie v priebehu 20 sekúnd. Následne došlo ku kaskádovitému odpájaniu častí siete a aktivovaniu opatrení, aby sa zabránilo šíreniu poruchy do zvyšku Európy



Aagesenová poznamenala, že vyšetrovanie príčin poruchy stále prebieha. Taktiež odmietla kritiku pravicovej opozície, že vláda konala „nedbalo“, keď ignorovala varovania spoločnosti Red Eléctrica z predchádzajúcich rokov a presadzovala „samovražednú energetickú politiku“ bezohľadným a masívnym zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie.



„Toto (výpadok) je dôsledok fundamentalistickej, iracionálnej a nezodpovednej energetickej politiky. Oslabili elektrickú sústavu,“ vyhlásil poslanec Ľudovej strany (PP) Guillermo Mariscal.



Aagesenová na kritiku reagovala slovami, že vyšetrovanie výpadku „bude trvať tak dlho, ako bude potrebné“. „Nedovolíme, aby nás unáhlenosť odviedla od pravdy,“ dodala.