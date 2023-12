Kybernetický útok ochromil činnosť albínskeho parlamentu

Tirana 26. decembra (TASR) - Albánsky parlament v utorok oznámil, že čelil kybernetickému útoku. Hackeri sa v pondelok snažili dostať do tamojšieho systému a vymazať údaje v ňom, pričom dočasne ochromili prácu parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Parlament informoval, že hackeri sa k údajom v systéme nedostali. Experti sa však momentálne podľa jeho vyhlásenia snažia zistiť, aké dôsledky mohol útok mať.



Miestne médiá informovali, že terčom útoku hackerskej skupiny z Iránu sa v pondelok stal aj tamojší mobilný operátor a letecká spoločnosť. AP podotýka, že tieto správy nedokázala nezávisle overiť.



Albánske inštitúcie čelili už v júli 2022 rozsiahlemu bezprecedentnému kybernetickému útoku, z ktorého tamojšia vláda aj nadnárodné technologické spoločnosti obvinili iránske ministerstvo zahraničných vecí. Tirana v dôsledku útoku o dva mesiace neskôr prerušila s Teheránom diplomatické vzťahy.



Vzťahy medzi Iránom a Albánskom však boli napäté už od roku 2014, keď Albánsko poskytlo útočisko približne 3000 členom iránskej exilovej opozičnej organizácie Ľudoví mudžahedíni (MEK). Spojené štáty, NATO aj EÚ sú v spore s Iránom na strane Albánska, ktoré je členom NATO, približuje AP.



Zmienený rozsiahly kybernetický útok z júla 2022 dočasne vyradil z prevádzky webstránky albánskej vlády a ďalších inštitúcií verejného sektora. Analytici tvrdia, že jeho zámerom bolo potrestať Tiranu práve za podporu zmienenej organizácie MEK. Iránske ministerstvo zahraničných vecí účasť na útoku poprelo a naopak tvrdilo, že Irán bol vystavený kybernetickým útokom zo strany MEK.



Albánske úrady vykonali v júni raziu v tamojšom útočisku členov MEK, aby im zhabali počítačové zariadenia údajne spojené so zakázanými politickými aktivitami. Iránci, žijúci v tejto krajine v exile, sa tam nesmú zapájať do nijakých politických aktivít a musia dodržiavať tamojšie zákony.