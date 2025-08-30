< sekcia Zahraničie
Kybernetický útok zasiahol IT systémy rakúskeho ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra vo Viedni poukázalo na to, že počas prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné zverejniť žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa presného postupu a konkrétnych procesov.
Viedeň 30. augusta (TASR) - Kybernetický útok na IT infraštruktúru rakúskeho spolkového ministerstva vnútra bol odhalený pred niekoľkými týždňami. Ako v sobotu oznámilo samotné ministerstvo, v jednom z IT systémov jeho kancelárie boli zistené nezrovnalosti, za ktorými stál cielený a profesionálny útok, informuje TASR na základe správy agentúry APA.
Konkrétne došlo k neoprávnenému prístupu k poštovým serverom spolkového rezortu vnútra. V súčasnosti je externá e-mailová prevádzka obmedzená v dôsledku prijatých bezpečnostných opatrení.
Čiastočne bolo postihnutých zhruba 100 z približne 60 000 e-mailových účtov ministerstva, hoci citlivý obsah sa vo všeobecnosti prostredníctvom e-mailu nekomunikuje, píše APA. Podľa rezortu boli zamestnanci s dotknutými účtami priamo informovaní, postihnuté systémy boli izolované a boli prizvaní externí experti na IT bezpečnosť, čo je v takýchto prípadoch štandardná prax. Opatrenia IT bezpečnosti boli cielene ďalej posilnené, dodalo ministerstvo.
Ako ďalej zdôraznilo, plnenie základných úloh polície krajiny nebolo počas útoku nijakým spôsobom narušené, „operačná kapacita je plne zachovaná a základné IT služby sú k dispozícii“. Policajné informačné systémy, databázy, registre ani osobné údaje občanov neboli kybernetickým útokom ovplyvnené, dodal spolkový rezort vnútra. Na prokuratúru bolo podané oznámenie o nezákonnom prístupe k počítačovému systému a boli začaté príslušné vyšetrovania.
Ministerstvo vnútra vo Viedni poukázalo na to, že počas prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné zverejniť žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa presného postupu a konkrétnych procesov. Bezpečnostní experti v súčasnosti vykonávajú komplexné vyšetrovanie, najmä pokiaľ ide o vektory útokov.
Aktuálne tiež prebieha čistenie dotknutých systémov, a preto sa môžu vyskytnúť dočasné obmedzenia týkajúce sa elektronickej dostupnosti ministerstva – najmä pokiaľ ide o vyššie uvedenú externú e-mailovú prevádzku, dodáva APA.
