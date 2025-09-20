Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kyberútok narušil prevádzku letísk v Bruseli, Londýne i Berlíne

Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská. Tie zasiahnuté cestujúcim odporučili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií.

Brusel 20. septembra (TASR) - Kybernetický útok cielený na poskytovateľa tzv. odbavovacích systémov narušil v sobotu prevádzku viacerých popredných európskych letísk vrátane bruselského Zaventem, ako aj londýnskeho Heathrow či letiska v Berlíne, kde spôsobil meškania a rušenia letov, píše TASR podľa agentúr AP, Reuters a DPA.

Londýnske letisko Heathrow v sobotu informovalo, že spoločnosť Collins Aerospace, ktorá prevádzkuje zmienené systémy odbavenia a nástupu do lietadla (check-in a boarding) pre viaceré aerolínie na letiskách po celom svete, má technické problémy, čo môže spomaľovať odlietajúcich pasažierov.

Najväčšie belgické letisko Brusel-Zaventem na svojej webstránke informovalo, že ku kybernetickému útoku došlo v piatok večer, pričom znefunkčnil tieto automatizované systémy, v dôsledku čoho je cestujúcim umožnené len manuálne odbavovanie a nástup do lietadla.

Má to veľký vplyv na letový poriadok a bohužiaľ spôsobí meškania i zrušenie letov,“ dodalo s tým, že prevádzkovateľ sa snaží problém odstrániť čo najskôr.

Obdobné vyhlásenie zverejnilo aj nemecké letisko Berlín-Brandenbursko. Taktiež informovalo, že jeho systémy odbavovania boli v piatok večer napadnuté a cestujúcich upozornilo, aby počítali s dlhším čakaním pri odbavení a nastupovaní do lietadiel aj s meškaniami letov.

Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská. Tie zasiahnuté cestujúcim odporučili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií.
