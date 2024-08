KYBERÚTOK V RUSKU: Hlásia výpadok komunikačných platforiem

Moskva 21. augusta (TASR) - Sociálne platformy na odosielanie správ Telegram a WhatsApp v stredu nakrátko zaznamenali masívne výpadky v Rusku, uviedol tamojší úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor). Podľa agentúry TASS to súvisí s už zmareným kyberútokom na ruského prevádzkovateľa komunikačných sietí.



"Centrum monitorovania a kontroly verejnej komunikačnej siete zaznamenalo 21. augusta od 14.00 h (13.00 h SELČ) prerušenie prevádzky viacerých služieb na území Ruska," uviedla tlačová služba Roskomnadzoru.



Úrad tvrdí, že DDoS útok, ktorý spôsobil "rozsiahle narušenie" služieb aplikácií, bol do hodiny odrazený a služby opäť fungovali normálne. Cieľom tohto útoku je znefunkčniť internetové služby prostredníctvom zahltenia.



Výpadky sa podľa médií týkajú mobilnej verzie Telegramu, niektorým užívateľom sa nezobrazujú aktualizované kanály a príspevky. Problémy boli okrem Ruska zaznamenané aj v Kazachstane a Uzbekistane.



TASS s odvolaním sa na spoločnosť Brand Analytics napísala, že služba na detekciu porúch Sboi.rf prestala fungovať a užívatelia mali problémy aj s prístupom k Wikipédii a do aplikácie App Store.



K výpadkom dochádza v čase, keď skupiny na ochranu práv obviňujú Moskvu z posilňovania cenzúry internetu a zakazovania webových stránok, ktoré prinášajú nezávislé informácie o vojne na Ukrajine, píše AFP.



Rusko ešte v roku 2022 označilo spoločnosť Meta, materskú spoločnosť WhatsAppu, za extrémistickú organizáciu a zablokovalo prístup k jej platformám Facebook a Instagram. Úrady tiež pohrozili zakázaním populárnej siete YouTube, ktorej užívatelia počas augusta hlásili sťažený prístup.