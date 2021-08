Kyberútoky na región Lazio vyšetruje protiteroristická prokuratúra

Rím 4. augusta (TASR) - Talianska protiteroristická prokuratúra prevzala vyšetrovanie prípadu hackerských útokov, ktoré v nedeľu ochromili webové stránky a ďalšie portály v stredotalianskom regióne Lazio, kde sa nachádza aj metropola Rím. Medzi postihnutými portálmi je aj registračná stránka na očkovanie proti koronavírusu, informovala v stredu agentúra APA.



Hackeri napadli IT systémy spoločnosti, ktorá spravuje termíny očkovania proti ochoreniu COVID-19. Tie sú odvtedy deaktivované, čo viedlo k spomaleniu vakcinačného programu.



Prokuratúra v Ríme považuje za možnú priťažujúcu okolnosť aj terorizmus. Región Lazio na sociálnej sieti Facebook v utorok uviedol, že služby spojené s rezerváciou termínu očkovania a príslušný register boli opäť prístupné do 72 hodín.



Z doterajších zistení vyšetrovateľov vyplýva, že kybernetický útok prišiel zo zahraničia prostredníctvom počítača jedného zo zamestnancov regiónu Lazio, ktorý pracoval z domu.



Alessio D'Amato z regionálneho úradu zdravotníctva vyjadril podozrenie, že útok môže súvisieť s cieľom 70 percent zaočkovanej populácie, ktorý región Lazio dosiahol.



Dáta v regionálnom IT systéme neboli "hacknuté", ale zablokované. "Nevieme, kto je za to zodpovedný a aké sú jeho ciele," napísal na Facebooku regionálny prezident Nicola Zingaretti.



Hackerský útok s obavami sleduje aj Brusel. "Európska komisia berie túto tému veľmi vážne. Snažíme sa vybudovať on-line priestor odolný a bezpečný proti hackerským útokom," uviedla jedna z hovorkýň EK.