Kyjev a Tbilis: ústupky Rusku pri integrácii do NATO sú neprijateľné

Kyjev 24. januára (TASR) - Gruzínsko a Ukrajina v pondelok deklarovali, že ústupky ohľadom ich integrácie do aliancie NATO sú neprípustné. V spoločnom telefonickom rozhovore sa na tom zhodli ministri zahraničných vecí oboch štátov, David Zalkaliani z Gruzínska a jeho ukrajinský kolega Dmytro Kuleba. Informovala o tom agentúra Interfax.



Ministri podľa Interfaxu ocenili podporu partnerov zo zahraničia: vyzdvihli ich postoj, že suverenita a územná celistvosť Gruzínska a Ukrajiny a ich právo zvoliť si budúcnosť a mať európske a euroatlantické ašpirácie, sú hranicami, ktoré nie je možné počas rokovaní revidovať.



Ocenili aj ubezpečenia Západu, že rozhodnutia o Gruzínsku a Ukrajine nebudú prijaté bez nich samotných.



Šéfovia diplomacií Gruzínska a Ukrajiny sa zhodli, že ústupky Rusku "pri integrácii Ukrajiny a Gruzínska do NATO sú neprijateľné".



Zalkaliani počas rozhovoru s Kulebom opäť potvrdil, že Gruzínsko rozhodne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.



Obaja ministri podľa Interfaxu tiež hovorili o koordinácii ďalších krokov vo vzťahu s NATO a EÚ a zdôraznili i dôležitosť komunikácie medzi Gruzínskom a Ukrajinou na medzinárodných platformách.



Rusko v polovici decembra zopakovalo svoju požiadavku, aby aliancia NATO zrušila svoje rozhodnutie z roku 2008 o otvorení "svojich dverí" pre Gruzínsko a Ukrajinu.



Moskva ďalej uviedla, že podporou prístupových snáh Ukrajiny a Gruzínska NATO porušuje základnú zásadu všetkých účastníckych štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorou je "neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov".



Aliancia by mala podľa Moskvy tiež zaručiť, že zbrane "ohrozujúce bezpečnosť" nebudú rozmiestnené v blízkosti hraníc Ruskej federácie.



Moskva súčasne žiada, aby NATO prestalo vykonávať vojenské cvičenia v blízkosti ruských hraníc.



Situácia medzi Ruskom a Západom je v súčasnosti napätá najmä v súvislosti s eskaláciou napätia na východe Ukrajiny. Západ obviňuje Moskvu z prípravy invázie na Ukrajinu a tvrdí, že Rusko na hraniciach s touto krajinou rozmiestnilo desaťtisíce vojakov. Ruský prezident Vladimir Putin možnú inváziu odmieta a viní NATO zo stupňovania napätia.